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《摘金奇缘》到底有什么魔力让媒体力赞？

北美票房三连冠影片曝“全球媒体口碑”预告

2018-10-23 12:21:15 来源：Mtime时光网

最新发布的预告片囊括全球近50家媒体对《摘金奇缘》的评价，既包括了对影片内涵、质量的赞赏，还呼吁广大观众走进电影院。

“全球媒体口碑”预告片

　　时光网讯  由康斯坦斯·吴（吴恬敏）、杨紫琼亨利·戈尔丁等演员出演，改编自全球畅销小说的好莱坞浪漫爱情喜剧《摘金奇缘》(Crazy Rich Asians) 将于11月30日正式登陆内地各大院线。

　　日前，《摘金奇缘》再发布“全球媒体口碑”预告片，其中囊括了海外权威媒体对影片的评价。这部全球票房突破2.3亿美元，海外口碑飚红的电影，成为国内观众2018年必须一观的佳作。

　　最新发布的预告片囊括全球近50家媒体对《摘金奇缘》的评价，既包括了对影片内涵、质量的赞赏，还呼吁广大观众走进电影院。

　　《FOX 电视台》评价《摘金奇缘》是“今年最令人动容也最让人捧腹的电影”，《好莱坞制造》也对影片的代入感表示称赞“你将被彻底征服”，《ABC电视台》则发挥了“大喇叭”的作用，号召观众走进电影院去支持电影“这部电影就是你去电影院的理由”。

　　事实上，除了上述三家媒体，预告片中对《摘金奇缘》表示支持的还包括诸如时尚类杂志《COSMOPOLITAN》《VOGUE》《WWD》《FlAUNT》、娱乐类网站《PopSugar》《Vulture》、社交媒体Instagram、生活杂志《名利场》、网络杂志《Slate》、《Time Out》、电影类专业网站烂番茄、美国知名杂志《人物》、以及美国最有影响力的报纸《华尔街日报》《纽约邮报》《华盛顿邮报》《洛杉矶时报》等近50家顶级媒体。  

定档海报

　　电影自8月15日于北美上映后，票房、口碑均取得亮眼成绩。上映首周，电影便以3400万美元的票房赢得开门红，随后连续三个周末蝉联北美周末票房榜冠军，成为北美票房最高的全亚裔阵容电影。

　　影片能取得如此辉煌的成绩绝非偶然，《摘金奇缘》是由关凯文在2013年畅销的小说改编而成，这部小说一经出版便受到来自全球读者的狂热追捧，被翻译成二十多种语言、全球销售量很快突破百万。

　　强大的读者基础是影片的成功原因之一，除此之外，影片在创作过程中台前幕后的卡司团队也是影片大获全胜的助力。曾执导过《惊天魔盗团2》《特种部队2：全面反击》等好莱坞巨制的朱浩伟担任影片导演。影片主演康斯坦斯·吴曾出演美剧《初来乍到》系列，并凭借出色演出获得美国评论家选择电视奖喜剧类最佳女主角奖项两次提名；

　　杨紫琼更是闻名好莱坞的华裔动作女星，不仅拥有《卧虎藏龙》、《星际迷航：发现号》等作品，还曾荣获“世界杰出青年大奖”等多项荣誉，堪称华人女星中的传奇；英裔马来西亚演员亨利·戈尔丁则贡献了大银幕处女秀。除上述演员外，出演过《真实的人类》系列的嘉玛·陈、出演过《瞒天过海：美人计》的奥卡菲娜也加盟该片。

   编辑：hello王小羊

关键词： 摘金奇缘 预告
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