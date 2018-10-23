最新发布的预告片囊括全球近50家媒体对《摘金奇缘》的评价，既包括了对影片内涵、质量的赞赏，还呼吁广大观众走进电影院。





日前，《摘金奇缘》再发布“全球媒体口碑”预告片，其中囊括了海外权威媒体对影片的评价。这部全球票房突破2.3亿美元，海外口碑飚红的电影，成为国内观众2018年必须一观的佳作。





最新发布的预告片囊括全球近50家媒体对《摘金奇缘》的评价，既包括了对影片内涵、质量的赞赏，还呼吁广大观众走进电影院。





《FOX 电视台》评价《摘金奇缘》是“今年最令人动容也最让人捧腹的电影”，《好莱坞制造》也对影片的代入感表示称赞“你将被彻底征服”，《ABC电视台》则发挥了“大喇叭”的作用，号召观众走进电影院去支持电影“这部电影就是你去电影院的理由”。





事实上，除了上述三家媒体，预告片中对《摘金奇缘》表示支持的还包括诸如时尚类杂志《COSMOPOLITAN》《VOGUE》《WWD》《FlAUNT》、娱乐类网站《PopSugar》《Vulture》、社交媒体Instagram、生活杂志《名利场》、网络杂志《Slate》、《Time Out》、电影类专业网站烂番茄、美国知名杂志《人物》、以及美国最有影响力的报纸《华尔街日报》《纽约邮报》《华盛顿邮报》《洛杉矶时报》等近50家顶级媒体。





定档海报 电影自8月15日于北美上映后，票房、口碑均取得亮眼成绩。上映首周，电影便以3400万美元的票房赢得开门红，随后连续三个周末蝉联北美周末票房榜冠军，成为北美票房最高的全亚裔阵容电影。





影片能取得如此辉煌的成绩绝非偶然，《摘金奇缘》是由关凯文在2013年畅销的小说改编而成，这部小说一经出版便受到来自全球读者的狂热追捧，被翻译成二十多种语言、全球销售量很快突破百万。









编辑：hello王小羊