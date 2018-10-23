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《我的间谍前男友》原来是“埋梗狂魔”

电影曝幕后花絮特辑 堪称电影界“宝藏女孩”

2018-10-23 12:53:15 来源：Mtime时光网

在俄罗斯女杀手出场时，摩根的父母提到2004年雅典奥运会，调侃了一把俄罗斯体操名将霍尔金娜，这位“冰美人”在2004年雅典奥运会发挥失误后退役，成为普京政治团队的骨干。

幕后花絮特辑

　　时光网讯  特工喜剧《我的间谍前男友》正在全国热映，今日，电影曝光了一支“笑点收割机”版幕后花絮，米拉·库尼斯和凯特·麦克金农不仅在戏中饰演一对活宝姐妹花，戏外也化身“女神经”，喜感十足。

　　幕后花絮特辑记录了拍摄时的许多NG场景和幕后互动。视频中，米拉和凯特化身段子手，活宝程度堪比电影中的奥黛丽和摩根，成为剧组中当之无愧的开心果。在中情局拷问情节中，米拉饰演的奥黛丽神吐槽哈佛哥达弗上厕所的方式，引发全剧组笑场；在拍摄“生吞U盘”情节时，凯特吐槽米拉：“温柔点嘛你又不是我的霸道总裁”，将米拉逗笑导致拍摄NG；

　　面对俄罗斯女特务的严刑拷打，凯特的第一反应竟然是惊呼“快报警！有人偷走了她的眉毛”，一句话就让扮演者伊万娜·萨赫诺瞬间笑场；而凯特伪装法国人讲法语的情节更是堪称“语言鬼才”，让剧组笑到停不下来。

　　虽然是一部轻松解压的特工喜剧，《我的间谍前男友》中埋藏的梗也引发网友深挖，堪称电影界“宝藏女孩”。电影中对经典特工片的致敬随处可见，电影英文名致敬了1977年的《007之海底城》和1999年的《王牌大贱谍2》；影片中奥黛丽回忆和德鲁的酒吧初遇时则引用了《碟中谍》中的经典台词，这也为她们即将开始的间谍任务埋下伏笔。

　　此外，电影中还有诸多地域文化梗。在电影的开场，“前男友”德鲁抄起一根红肠就大杀四方，这是因为立陶宛是前苏联的一部分，面包和红肠的硬度非常高；在俄罗斯女杀手出场时，摩根的父母提到2004年雅典奥运会，调侃了一把俄罗斯体操名将霍尔金娜，这位“冰美人”在2004年雅典奥运会发挥失误后退役，成为普京政治团队的骨干。

　　电影中还有许多其他领域的梗，如美国人和英国人疯狂互黑、小黄人单眼代表稳定、乌克兰独立等，有网友感叹：“这年头连看个喜剧片都要懂这么多知识点。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 我的间谍前男友 特辑
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