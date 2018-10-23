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《我在故宫修文物》团队新作再聚“江湖”

纪录电影《一百年很长吗》定档12.1曝预告

2018-10-23 13:49:12 来源：Mtime时光网

由萧寒执导的纪录电影《一百年很长吗》将于12月1日全国上映，这是继《喜马拉雅天梯》和《我在故宫修文物》之后萧寒第三部走入院线的纪录电影。
　　时光网讯  “在人的一辈子中，究竟什么样的力量能让我们更有勇气去面对生活中的一个个坎儿？是因为有爱的事吗？还是因为一个你爱的人？”关于这个问题， 也许我们可以在这部纪录电影中找寻到答案。

　　由萧寒执导的纪录电影《一百年很长吗》将于12月1日全国上映，这是继《喜马拉雅天梯》《我在故宫修文物》之后萧寒第三部走入院线的纪录电影。10月23日，影片发布了众筹预告和定档海报。

　　《一百年很长吗》是由《我在故宫修文物》原班团队推出的全新纪录电影，这一次他们将目光从庙堂投向江湖，在讲述两个小人物在遭遇爱情、亲情、梦想的轮番暴击时将如何做出种种选择的同时，也在向无数正在生活中挣扎的你我发出了关于生命的叩问。

　　通过萧寒在预告片中的讲述，我们了解到纪录片中讲述了两段相似却又完全不同的命运故事，一个是佛山的90后打工仔黄忠坚，他希望通过学习蔡李佛拳和舞狮来匡扶村子里的正义；另一个是在新疆阿勒泰地区做马鞍的老爷子阿合特，已经六十六岁高龄的阿合特希望通过做马鞍来还儿子欠下的高利贷。原本是两个生活轨迹毫不相干的人，命运的走向却变得越来越相似，在过去短短的一年时间里，他们的生活可以说发生了天翻地覆的变化，面对着亲人患病、结婚被阻、孩子患病……他们又该如果做出选择？

　　除众筹预告外，官微还同步发布了一组“江湖”版海报。在“粤”版与“疆”版两款海报中，宽厚的手掌之上托着两个渺小的人——舞狮的黄忠坚与牵马前行的阿合特。海报中巨大的手掌与渺小的人物形成了鲜明的对比。

　　据了解，这组定档海报正出自我国的金牌设计师——黄海。这已经不是萧寒第一次与他的合作了，早在《我在故宫修文物》时，黄海所设计的一系列“大国匠心”海报，就曾被盛赞。

　　此次众筹预告的发布，也宣布了“六城众筹路演”超前点映活动的启动，众筹活动将在北京、上海、广州、深圳、杭州、南京这六个城市开展。

   编辑：hello王小羊

关键词： 一百年很长吗 定档 预告
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一百年很长吗

一百年很长吗 (2018)

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导演：萧寒

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萧寒

萧寒

Han Xiao

职业：导演 | 制作人

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