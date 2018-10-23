《新世界》聚焦和还原新旧时代更迭下北平城中烽火红颜的爱情纠葛、兄弟的命运流转。该剧首次曝光概念海报及“藏”版八大主演角色海报，孙红雷、张鲁一、尹昉、万茜、李纯、胡静、秦汉等亮相。





《新世界》讲述了1949年建国前夕发生在北平城的故事，整个故事浓缩在22天里，借由金海（孙红雷饰）、铁林（张鲁一饰）、徐天（尹昉饰）三兄弟的命运转变，以及徐天和共产党员田丹（万茜饰）烽火知己的相识相知，来折射时代洪流变迁，推进悬疑故事发展，探讨人性的善与恶，虚与实。





同时该剧带有很强的现实魔幻感，将用丰富的想象力和巧妙的设计，对新旧时代变迁下北平城发生的故事进行刻画和表现，用荒诞的方式呈现时代背后的真实，挖掘人性的高度，力求让观众有想象有感悟。





概念海报中，一架飞机驶过划破黑暗，新世界的光亮喷薄而出。徐天（尹昉饰）与共产党员田丹（万茜饰）的侧影出现在光亮里，互相凝望中这对烽火红颜的命运将何去何从？他们二人的情感是《新世界》中的爱情主线，徐天与田丹在绝境中相遇，身在命悬一线的当下这份感情是否会成为“绝唱”？





这张概念海报旋转90度后大有玄机，下方为乱世中的北平城剪影，连墙接栋神秘莫测；上方的天空中硝烟四起，危机暗涌，新世界的曙光必将历经风雨。面对新世界的挑战，一切旧时代人和事的纷扰是否就是最后的绝章？





角色海报中八位主演首次曝光，剧中，孙红雷、张鲁一、尹昉饰演的是出生入死拜把三兄弟。海报中孙红雷饰演的北平第一监狱长金海身着制服，沉稳世故；张鲁一饰演的保密局成员铁林暗中观察，圆滑狡黠；而尹昉所饰演的小警察徐天则看起来耿直倔强。





除三兄弟外，万茜回归年代戏，饰演女主角田丹，海报中的她短发造型，嘴角微笑利落干练。在剧中身为共产党员的田丹成为串联三兄弟命运的关键人物。

编辑：hello王小羊