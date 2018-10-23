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园子温监制《破梦游戏》曝人物海报

宋威龙陈都灵携手体验赛博朋克人生

2018-10-23 14:08:07 来源：Mtime时光网

此次发布的人物海报中，南极（宋威龙 饰）、江函（陈都灵 饰）、寿司（张宥浩 饰）、娜娜米（盖玥希 饰）、墨绿（曹曦文 饰）和江山（佟大为 饰）六人重装亮相，若有所思看向前方。
　　时光网讯韩琰执导的赛博朋克电影《破梦游戏》曝光六张人物海报，六种颜色代表了六个角色截然不同的性格和命运，刻画出他们现实和虚拟交错的双重人生。据了解，影片由园子温（日本）监制，宋威龙、陈都灵、张宥浩、盖玥希、曹曦文、高圣远、吕绍聪、佟大为等出演，将于11月9日全国上映。
 
　　《破梦游戏》讲述了少女江函（陈都灵 饰）为找寻父亲死因，无意间坠入名为《万梦千魂》的虚拟游戏世界并与南极（宋威龙 饰）、寿司（张宥浩 饰）等人开启了一场冒险“破梦”之旅，逐步解开藏匿在游戏背后的阴谋谜团。
　
　　此次发布的人物海报中，南极（宋威龙 饰）、江函（陈都灵 饰）、寿司（张宥浩 饰）、娜娜米（盖玥希 饰）、墨绿（曹曦文 饰）和江山（佟大为 饰）六人重装亮相，若有所思看向前方。海报分别以红色、紫色、黄色、粉色、绿色和蓝色作为背景，搭配黑色人物剪影，强烈的色彩对比烘托出故事的科幻热血属性，再次在视觉上强调了影片赛博朋克的风格。海报讲究细节，与人物气质完美结合，尽显影片品质。
 
　　据悉，电影《破梦游戏》由北京君舍文化有限传媒公司、君舍文化传媒（上海）有限公司出品，优酷信息技术（北京）有限公司、北京章鱼花园影业有限公司、聚禾影画影业（北京）有限公司联合出品，将于11月9日与全国观众见面。
 

   编辑：汀

关键词： 破梦游戏
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破梦游戏

破梦游戏 (2018)

0.0

导演：韩琰

主演：陈都灵 宋威龙

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韩琰

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Yan Han

职业：导演 | 摄影 | 编剧

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园子温

园子温

Shion Sono

职业：导演 | 编剧 | 演员 | 制作人 | 原创音乐 | 摄影

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