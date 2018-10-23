此次发布的人物海报中，南极（宋威龙 饰）、江函（陈都灵 饰）、寿司（张宥浩 饰）、娜娜米（盖玥希 饰）、墨绿（曹曦文 饰）和江山（佟大为 饰）六人重装亮相，若有所思看向前方。

《破梦游戏》讲述了少女江函（陈都灵 饰）为找寻父亲死因，无意间坠入名为《万梦千魂》的虚拟游戏世界并与南极（宋威龙 饰）、寿司（张宥浩 饰）等人开启了一场冒险“破梦”之旅，逐步解开藏匿在游戏背后的阴谋谜团。

此次发布的人物海报中，南极（宋威龙 饰）、江函（陈都灵 饰）、寿司（张宥浩 饰）、娜娜米（盖玥希 饰）、墨绿（曹曦文 饰）和江山（佟大为 饰）六人重装亮相，若有所思看向前方。海报分别以红色、紫色、黄色、粉色、绿色和蓝色作为背景，搭配黑色人物剪影，强烈的色彩对比烘托出故事的科幻热血属性，再次在视觉上强调了影片赛博朋克的风格。海报讲究细节，与人物气质完美结合，尽显影片品质。

据悉，电影《破梦游戏》由北京君舍文化有限传媒公司、君舍文化传媒（上海）有限公司出品，优酷信息技术（北京）有限公司、北京章鱼花园影业有限公司、聚禾影画影业（北京）有限公司联合出品，将于11月9日与全国观众见面。





编辑：汀