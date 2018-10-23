







日前，人民网转载了两篇北京日报的文章，标题分别为《形象一旦透支，别怪观众不买账》、《艺术片不是镀金片》，对杨幂和《宝贝儿》这部电影进行了批评。今日，导演刘杰在微博转发一篇观众对该片的正面评价，并隔空喊话人民日报、北京日报，以及上述两篇文章的作者，表示“你们是官媒，党报，请你们关注一下影片中表现的你们的人民。”











此前，杨幂曾撰文分享拍摄《宝贝儿》的心路历程，刘杰曾转发该文章并配文，“写得真好，走心了。”







