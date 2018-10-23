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《宝贝儿》杨幂被痛批，导演回怼

“请关注一下影片中表现的你们的人民”

2018-10-23 15:46:07 来源：Mtime时光网

人民网转载了两篇北京日报的文章，标题分别为《形象一旦透支，别怪观众不买账》、《艺术片不是镀金片》，导演刘杰回应：“请你们关注一下影片中表现的你们的人民。”


      时光网讯刘杰执导，杨幂、郭京飞等主演的电影《宝贝儿》正在上映中，目前该片时光网评分6.8分，票房2315万，成绩不算理想。该片是杨幂主演的第一部文艺片，对其演技的争议一直甚嚣尘上。




      日前，人民网转载了两篇北京日报的文章，标题分别为《形象一旦透支，别怪观众不买账》、《艺术片不是镀金片》，对杨幂和《宝贝儿》这部电影进行了批评。今日，导演刘杰在微博转发一篇观众对该片的正面评价，并隔空喊话人民日报、北京日报，以及上述两篇文章的作者，表示“你们是官媒，党报，请你们关注一下影片中表现的你们的人民。”



      此前，杨幂曾撰文分享拍摄《宝贝儿》的心路历程，刘杰曾转发该文章并配文，“写得真好，走心了。”


   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 宝贝儿 刘杰 杨幂
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