2018-10-23 15:46:07 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：刘杰
主演：杨幂 郭京飞
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Jie Liu
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Mini Yang
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刘丹丹036
15分钟前
好久没看这么烂的电影了 是真的烂
甘道夫怕凛冬将至
2018-11-17 01:42
这么想反映社会问题不如去拍纪录片。。。电影没拍好还不让人说，导演的格局也不过如此
ChrisWong021
2018-10-26 00:16
题材深刻，可中国女演员这么多，您偏偏选了"杨幂"。。。您关注的是啥？？？
为何不上传我的头像
2018-10-24 21:40
题材不错，电影本身尚可，但杨幂的演技对比郭京飞，相形见绌，实在出戏，不过人家采访的时候自己也说了，并不是转型，就是拿钱办事，人家吃的就是流量，演技？不存在的
康永跟煕娣的时光
2018-10-24 13:09
谁让你用诈捐幂呢。。
太忣教我当影帝2018-10-24 13:18
又在跪舔外国人？
M_1410211201131804842
2018-10-24 10:59
我想起了十年这部港片 shit一样的演技和运镜硬是让题材给拉高了 能说他是好电影吗 肯定不能
南瓜波菜包
2018-10-24 08:27
她只要一说话，那声音秒秒钟出戏，还用批评演技。。。
Sephiroth1765583
2018-10-24 06:46
这些中国现实主义脑残导演的逻辑就是"我拍了这些人，所以这是好电影"
暗黑魔灵天使
2018-10-24 00:46
连起码的谦虚都不懂，这样的导演只能是垃圾！
MTFK
2018-10-23 23:43
观影人评论一下演员演技都不准了？以前说都是喷子水军。这次群众好不容易理性评论了，圈点出影片不足的地方，客观的评价电影这会被导演怼。我就想说这导演还要不要脸了？演员演技不好都把人带不进剧情，你让我们关注剧情不要关注演员？那导演你去写书啊，拍什么电影。
MTFK2018-10-23 23:46
身为导演，不管因为什么非不可抗力的原因导致影片口碑不好，都应该承担责任，而不是帅锅全怪在观影人身上。人民群众掏钱进电影院看了一部自己不喜欢的电影，客观评价完还糟导演回怼。
MTFK2018-10-23 23:47
身为导演，不管因为什么不可抗力的原因导致影片口碑不好，都应该承担责任，而不是甩锅全怪在观影人身上。人民群众掏钱进电影院看了一部自己不喜欢的电影，客观评价完还糟导演回怼？
卤蛋凯奇2018-10-24 07:48
照这种说法，波兰斯基都要笑了
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