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炸裂！"被嫌弃松子"导演恐怖新片再曝预告

妻夫木聪小松菜奈黑木华全明星阵容演绎恐怖事件

2018-10-23 17:55:04 来源：Mtime时光网

《来了》将于12月7日在日本本土上映，这是中岛哲也阔别影坛四年后推出的首部作品。
　　时光网讯 曾拍摄《告白》《被嫌弃的松子的一生》的导演日本中岛哲也的新片《来了》，自从宣布开拍以来就广受关注，今日片方在东京举行了影片的发布会，主演冈田准一黑木华小松菜奈柴田理惠妻夫木聪等到场助阵，现场发布了影片的最新预告，史上最强邪灵呼之欲出。

主演集体亮相

　　影片根据泽村伊智恐怖小说《ぼぎわんが、来る》改编，讲述平凡的上班族秀树（妻夫木聪饰）与怀有身孕的妻子（黑木华饰）身边出现一个不详访客，秀树向自由撰稿人野崎（冈田准一饰）求助。野崎的女友真琴（小松菜奈饰）拥有强大灵力，真琴的姐姐琴子（松隆子饰）是日本最强灵媒师。

影片海报

　　导演中岛哲也因故未到现场，拜托主持人转告大家“不能到场真的抱歉，希望大家不要说我坏话。”瞬间现场气氛活跃了起来。

　　男主角冈田准一表示这个故事真的很恐怖，所以花了很长的时间来读，自己真的对恐怖的东西不擅长，如果不是中岛导演的支持自己恐怕不能做到这点。

　　演技派女优黑木华显然胆大很多，她表示因为非常喜欢中岛导演的作品，所以才出演本片，剧本十分有趣，等待拍摄时就很兴奋。

　　如今大红大紫的小松菜奈正是中岛哲也一手带出来的女星，本片是继《渴望》之后她再度出演他执导的影片，她表示这个角色对自己而言是个挑战，她在片中首次以短发示人，发色也变成亮粉色，早上醒来时自己都会对自己感到吃惊。

小松菜奈造型大变

松隆子“自毁形象”出演日本最强灵媒师

　　老戏骨妻夫木聪是第三次与中岛哲也合作了，他表示很荣幸能够再次合作，（因为）每天都能创造出超乎想象的东西，展示出全新的自我。

　　《来了》将于12月7日在日本本土上映，这是中岛哲也阔别影坛四年后推出的首部作品。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 中岛哲也 来了 妻夫木聪 小松菜奈 黑木华 冈田准一
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来了

来了 (2018)

0.0

导演：中岛哲也

主演：冈田准一 小松菜奈

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中岛哲也

中岛哲也

Tetsuya Nakashima

职业：导演 | 编剧

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