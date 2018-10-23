《来了》将于12月7日在日本本土上映，这是中岛哲也阔别影坛四年后推出的首部作品。





主演集体亮相





影片根据泽村伊智恐怖小说《ぼぎわんが、来る》改编，讲述平凡的上班族秀树（妻夫木聪饰）与怀有身孕的妻子（黑木华饰）身边出现一个不详访客，秀树向自由撰稿人野崎（冈田准一饰）求助。野崎的女友真琴（小松菜奈饰）拥有强大灵力，真琴的姐姐琴子（松隆子饰）是日本最强灵媒师。





影片海报 导演中岛哲也因故未到现场，拜托主持人转告大家“不能到场真的抱歉，希望大家不要说我坏话。”瞬间现场气氛活跃了起来。





男主角冈田准一表示这个故事真的很恐怖，所以花了很长的时间来读，自己真的对恐怖的东西不擅长，如果不是中岛导演的支持自己恐怕不能做到这点。





演技派女优黑木华显然胆大很多，她表示因为非常喜欢中岛导演的作品，所以才出演本片，剧本十分有趣，等待拍摄时就很兴奋。









小松菜奈造型大变





松隆子“自毁形象”出演日本最强灵媒师





老戏骨妻夫木聪是第三次与中岛哲也合作了，他表示很荣幸能够再次合作，（因为）每天都能创造出超乎想象的东西，展示出全新的自我。



