时光网讯
由吕聿来
编剧导演的爱情文艺片《桃源》
获得了第二届平遥国际电影展“观众票选荣誉·华语新生代最受欢迎影片”奖。
此次吕聿来
首执导筒，剧本改编自张楚的《七根孔雀羽毛》和《地下室》两篇短篇小说，故事讲述一个平凡的小城里几名青年男女在当下生活节奏中的迷茫、挣扎和抉择，由耿乐、齐溪、吕星辰、杨奇鸣等主演。
平遥国际电影展是由贾樟柯于2017年创立，并由马可·穆勒担任艺术总监，致力成为一个尊重电影、尊重影迷、尊重电影人劳动成果的分享平台。其中“华语新生代单元”聚焦华语青年导演的新锐作品，展现他们的自由与创意。
《桃源》
在平遥电影展映演后有观众表达想法：“情节很动人，在爱情的包装下表现了人性的矛盾、挣扎和扭曲，可以看出导演在人物及故事上下足了功夫”。
现场也有许多观众好奇，为何将片名定为《桃源》
，与陶渊明的《桃花源记》是否有关系。导演吕聿来解释称：“‘桃源’是一座城，也是一颗心，真正的桃源存在于每个人的心里，人们心甘情愿为它付之一生。” 导演坦言电影本身想要表述的，是希望与大家一同探讨，我们是不是真正能够找到属于我们的桃源生活。
“导演借助在中国人尽皆知的典故将人物设定在特定的地点，它脱离现实却可以发生在任何地方。电影的实质是表现欲望，导演在片中不断的探寻主人公欲望的边界，主人公的外部生活越充满动荡他的内心的欲望的释放越具有强烈的载体。本片在与观众的沟通中实现了有效的传达，细节惊艳，刻画完整。同时导演选择具有挑战性的从文本到影像的表现方式，并运用全片诗意的镜头将观众随时带入进影片情境，从而使观众感受到电影的呼吸和质感。”
——第二届平遥国际电影展“观众票选荣誉·华语新生代最受欢迎影片”奖评审辞
除此之外，本片的幕后团队阵容也让人眼睛一亮：剪辑师张一凡, 曾获第44届台湾电影金马奖最佳剪辑，其代表作《鬼子来了》
曾获得第53届戛纳国际电影节评委会大奖、《太阳照常升起》
曾获第64届威尼斯国际电影节主竞赛单元金狮奖提名；王猛是蔡明亮电影《河》
的摄影指导，这部影片获得了第65届柏林国际电影节水晶熊奖；彭少颖担任美术指导的《春风沉醉的夜晚》
、《浮城谜事》
等众多影片在戛纳国际电影节和台湾电影金马奖皆曾展露头角；小河担任作曲的《江城夏日》
荣获第59届戛纳电影节一种关注单元最佳影片。
电影《桃源》
是爱奇艺影业2017年投拍的第一部文艺类型的影片，表明爱奇艺在文艺电影领域的进一步发力。在今年的“爱奇艺影业2018影享会”上，爱奇艺正式推出“飞鹰计划”，致力于培养新锐导演，以推动电影产业链的生态优化，而吕聿来正是该计划中首批被扶植的青年导演。
编辑：sasa