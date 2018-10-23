



海报 平遥国际电影展是由贾樟柯于2017年创立，并由马可·穆勒担任艺术总监，致力成为一个尊重电影、尊重影迷、尊重电影人劳动成果的分享平台。其中“华语新生代单元”聚焦华语青年导演的新锐作品，展现他们的自由与创意。









“导演借助在中国人尽皆知的典故将人物设定在特定的地点，它脱离现实却可以发生在任何地方。电影的实质是表现欲望，导演在片中不断的探寻主人公欲望的边界，主人公的外部生活越充满动荡他的内心的欲望的释放越具有强烈的载体。本片在与观众的沟通中实现了有效的传达，细节惊艳，刻画完整。同时导演选择具有挑战性的从文本到影像的表现方式，并运用全片诗意的镜头将观众随时带入进影片情境，从而使观众感受到电影的呼吸和质感。”





——第二届平遥国际电影展“观众票选荣誉·华语新生代最受欢迎影片”奖评审辞







