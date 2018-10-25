时光网特稿 这个11月，内地影迷将迎来一场进口片的狂欢盛宴。
从9月以来，中国内地影市持续低迷，即使是被称为“史上最挤”的国庆档，票房也比去年同期大跌27.5%，10月中下旬内地票房更是屡屡跌至冰点。10月底终于等来《神奇动物2》、《毒液》
、《胡桃夹子和四个王国》
、《无敌破坏王2》
等多部进口大片官宣定档，影迷们振臂高呼“提前过年”了！
《毒液》
是蜘蛛侠电影的衍生片，不过作为系列首部作品亮相也是备受关注，该片讲述毒液起源的故事，我们也将在大银幕中见证漫威全新超级英雄的诞生。同一天还有打破22年系列最高票房纪录的日本动画《名侦探柯南：零的执行人》
登陆内地银幕。
11月的 下半程更精彩，两部续集佳作轮番上映：J·K·罗琳魔法宇宙的最新篇章《神奇动物：格林德沃之罪》
将在11月16日登陆内地，中美同步上映。第二部的故事发生地点将从纽约转移到英国与法国，前作的四位主角“小雀斑”埃迪·雷德梅恩
等均会回归。魔法世界风起云涌，观众可以充分领略到奇幻魔法的魅力。
迪士尼动画《无敌破坏王2：大闹互联网》
时隔6年将升级归来，前作在时光网评分高达8.5分，新片也引发不少影迷的期待。 除了经典IP彩蛋之外，本片构建出的令人叹为观止的互联网世界，同样信息量十足。此外，今年北美大热的爱情喜剧《摘金奇缘》
将在11月30日内地上映，该片是好莱坞继《喜福会》
之后25年来第一部讲述亚裔故事、并全部由亚裔主创人员创作、亚裔演员出演的电影，不仅票房爆棚口碑也十分出色，成为2018年风靡全美的黑马影片。
11月新片大片即将来袭，你准备好自己的钱包了吗？