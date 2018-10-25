网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

准备迎接11月进口片的暴击！

“神奇动物2""无敌破坏王2”最强续集回归

2018-10-25 09:02:31 来源：Mtime时光网

引言

准备迎接11月进口片暴击

进口片最强梯队

毒液/神奇动物2/无敌破坏王2

进口片

名侦探柯南/飓风奇劫/流浪猫

国产片

你好，之华/冰封侠/无名之辈

国产片

黑暗迷宫/三国杀·幻/破梦游戏

11月内地电影档期表

11月请准备迎来进口片的暴击！《毒液》、《神奇动物2》、《胡桃夹子》、《无敌破坏王2》、《名侦探柯南》等多部进口片将轮番上映，影迷们振臂高呼“提前过年”！
       时光网特稿 这个11月，内地影迷将迎来一场进口片的狂欢盛宴。

       从9月以来，中国内地影市持续低迷，即使是被称为“史上最挤”的国庆档，票房也比去年同期大跌27.5%，10月中下旬内地票房更是屡屡跌至冰点。10月底终于等来《神奇动物2》、《毒液》《胡桃夹子和四个王国》《无敌破坏王2》等多部进口大片官宣定档，影迷们振臂高呼“提前过年”了！

11月多部进口片轮番上映

       11月先有“大魔王”凯特·布兰切特主演的奇幻片《滴答屋》和迪士尼真人童话电影《胡桃夹子和四个王国》打头阵，随后11月9日漫威超级英雄《毒液：致命守护者》上映，又将掀起漫威粉丝的狂欢。

       《毒液》是蜘蛛侠电影的衍生片，不过作为系列首部作品亮相也是备受关注，该片讲述毒液起源的故事，我们也将在大银幕中见证漫威全新超级英雄的诞生。同一天还有打破22年系列最高票房纪录的日本动画《名侦探柯南：零的执行人》登陆内地银幕。

      11月的 下半程更精彩，两部续集佳作轮番上映：J·K·罗琳魔法宇宙的最新篇章《神奇动物：格林德沃之罪》将在11月16日登陆内地，中美同步上映。第二部的故事发生地点将从纽约转移到英国与法国，前作的四位主角“小雀斑”埃迪·雷德梅恩等均会回归。魔法世界风起云涌，观众可以充分领略到奇幻魔法的魅力。

     

《无敌破坏王2》中国终极预告片

迪士尼动画《无敌破坏王2：大闹互联网》时隔6年将升级归来，前作在时光网评分高达8.5分，新片也引发不少影迷的期待。 除了经典IP彩蛋之外，本片构建出的令人叹为观止的互联网世界，同样信息量十足。此外，今年北美大热的爱情喜剧《摘金奇缘》将在11月30日内地上映，该片是好莱坞继《喜福会》之后25年来第一部讲述亚裔故事、并全部由亚裔主创人员创作、亚裔演员出演的电影，不仅票房爆棚口碑也十分出色，成为2018年风靡全美的黑马影片。

     

周迅主演《你好，之华》

和进口片相比，本月的华语片就略显逊色了。值得一提的是岩井俊二首次执导华语电影《你好，之华》，该片邀请陈可辛担任监制，周迅担任女主角。这也是周迅与陈可辛继《如果·爱》之后，时隔十三年的再度合作。《你好，之华》的剧情与岩井俊二早年作品《情书》有神似之处。此外，国产片还有包括甄子丹《冰封侠：时空行者》，以及陈建斌主演的《无名之辈》等等。

      11月新片大片即将来袭，你准备好自己的钱包了吗？

作者：时光网记者组   编辑：隐饮

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 11月影市前瞻

相关文章

会员评论 (0)

发表

相关电影/影人

滴答屋

滴答屋 (2018)

0.0

导演：伊莱·罗斯

主演：杰克·布莱克

在线播放

胡桃夹子和四个王国

胡桃夹子和四个王国 (2018)

0.0

导演：莱塞·霍尔斯道姆

主演：麦肯芝·弗依

在线播放

毒液：致命守护者

毒液：致命守护者 (2018)

0.0

导演：鲁本·弗雷斯彻

主演：汤姆·哈迪

在线播放

冰封侠：时空行者

冰封侠：时空行者 (2018)

0.0

导演：叶伟民

主演：甄子丹 黄圣依

在线播放

黑暗迷宫

黑暗迷宫 (2018)

0.0

导演：温河

主演：聂远 葛天

在线播放

飓风奇劫

飓风奇劫 (2018)

0.0

导演：罗伯·科恩

主演：托比·凯贝尔

在线播放

名侦探柯南：零的执行人

名侦探柯南：零的执行人 (2018)

0.0

导演：立川让

主演：古谷彻 林原惠美

在线播放

三国杀·幻

三国杀·幻 (2018)

0.0

导演：吕柯憬

主演：郑伊健 于荣光

在线播放

你好，之华

你好，之华 (2018)

0.0

导演：岩井俊二

主演：周迅 秦昊

在线播放

破梦游戏

破梦游戏 (2018)

0.0

导演：韩琰

主演：陈都灵 宋威龙

在线播放

恐龙王

恐龙王 (2018)

0.0

导演：施雅雅

主演：王衡 吕佩玉

在线播放

神奇动物：格林德沃之罪

神奇动物：格林德沃之罪 (2018)

0.0

导演：大卫·耶茨

主演：埃迪·雷德梅恩

在线播放

无名之辈

无名之辈 (2018)

0.0

导演：饶晓志

主演：陈建斌 任素汐

在线播放

无敌破坏王2：大闹互联网

无敌破坏王2：大闹互联网 (2018)

0.0

导演：里奇·摩尔

主演：约翰·C·赖利

在线播放

摘金奇缘

摘金奇缘 (2018)

0.0

导演：朱浩伟

主演：吴恬敏

在线播放

显示更多∨

本周热读

1

你还记得聂风与步惊云吗？

关于《风云》你可以了解更多

《风云》的故事，得从漫画作者马荣成说起。
2

自毁形象就能演出好电影吗？

为戏"画皮"，女星走向实力派必修课

美即是好吗？颜值这个美丽的泡沫有时候也蛮孤独，这是漂..
3

一部二流特摄片为何在中国变成神剧？

纪念《恐龙特急克塞号》诞生四十周年

《恐龙特急克塞号》在热闹非凡的日本电视荧屏上只走了一..
4

自毁形象就能演出好电影吗？

为戏"画皮"，女星走向实力派必修课

美即是好吗？颜值这个美丽的泡沫有时候也蛮孤独，这是漂..
5

电影《大轰炸》宣布取消上映计划

卷入范冰冰逃税事件 导演称"清白难挡抹黑"

11
电影《大轰炸》宣布取消上映计划，曾卷入范冰冰“阴阳合..

查看更多