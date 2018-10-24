《滴答屋》今日曝光“魔法冒险”预告片，向观众们展示了一个极具童心和想象力的魔法世界。





今日曝光的预告片中，小男孩路易斯初入舅舅乔纳森充满古老魔法的房子，感受到神秘的超自然力量，从此开始了奇幻魔法冒险之旅……被乔纳森称为“甜蜜的家”的大屋，其实是一座黑暗哥特风的建筑，屋里布满了许多大大小小的钟表，滴滴答答时刻不停地转动，每到夜里便会响起怪声。





虽然舅舅一直强调有他在，就能保证路易斯的安全，但屋子里各种奇形怪状的“生物”却出卖了他：突然撑开大门的紫色变异蛇、想窜门而入的巨型树怪、朝你缓慢移动的人形仿真玩偶、向你伸出邪恶小手的脏娃娃……





虽然有这些怪物存在，但初入魔法世界的路易斯还是感受到了奇妙和美好：魔法师一抬手就是璀璨的银河系，整个世界仿佛尽在眼前，树木化身会飞的狮子，在五彩斑斓的星空下尽显童真和趣味。





路易斯入住滴答屋不久之后就发现，原来舅舅和他的毒舌好友齐默尔曼夫人都是功力高强魔法师！撞破两人的真实身份后，路易斯开始对魔法世界产生好奇。加上路易斯是个生性内向，有点小孤僻的小男孩，到新环境后想交新朋友，所以更坚定了通过学习魔法让自己变得厉害的想法。





在学习魔法的过程中，路易斯渐渐发现了这座屋子隐藏的巨大的秘密——一直在发出怪声的大钟竟然是黑暗魔法师所造，这件关乎人类文明存亡的邪物竟在倒计时启动中。逐渐成长为一个合格魔法师的路易斯，和乔纳森及齐默尔曼夫人一起组成了正义魔法天团，前方等待着他们的，究竟是怎样的考验，他们又是否能够拯救人类于危难之中呢？

编辑：hello王小羊