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吃鸡看剧都弱爆！21世纪会魔法最酷

奇幻《滴答屋》曝“魔法冒险”预告片

2018-10-24 11:06:50 来源：Mtime时光网

《滴答屋》今日曝光“魔法冒险”预告片，向观众们展示了一个极具童心和想象力的魔法世界。

“魔法冒险”预告片

　　时光网讯  《滴答屋》今日曝光“魔法冒险”预告片，向观众们展示了一个极具童心和想象力的魔法世界。电影由著名导演斯皮尔伯格创立的电影公司安培林娱乐出品，该公司此前曾出品过《辛德勒的名单》《战马》《头号玩家》等作品。

　　除此之外，主演“大魔王”凯特·布兰切特和“功夫熊猫”的配音、喜剧演员杰克·布莱克的加盟，盖章电影的品质。电影《滴答屋》将于11月1日上映。
 
　　今日曝光的预告片中，小男孩路易斯初入舅舅乔纳森充满古老魔法的房子，感受到神秘的超自然力量，从此开始了奇幻魔法冒险之旅……被乔纳森称为“甜蜜的家”的大屋，其实是一座黑暗哥特风的建筑，屋里布满了许多大大小小的钟表，滴滴答答时刻不停地转动，每到夜里便会响起怪声。

　　虽然舅舅一直强调有他在，就能保证路易斯的安全，但屋子里各种奇形怪状的“生物”却出卖了他：突然撑开大门的紫色变异蛇、想窜门而入的巨型树怪、朝你缓慢移动的人形仿真玩偶、向你伸出邪恶小手的脏娃娃……

　　虽然有这些怪物存在，但初入魔法世界的路易斯还是感受到了奇妙和美好：魔法师一抬手就是璀璨的银河系，整个世界仿佛尽在眼前，树木化身会飞的狮子，在五彩斑斓的星空下尽显童真和趣味。

　　路易斯入住滴答屋不久之后就发现，原来舅舅和他的毒舌好友齐默尔曼夫人都是功力高强魔法师！撞破两人的真实身份后，路易斯开始对魔法世界产生好奇。加上路易斯是个生性内向，有点小孤僻的小男孩，到新环境后想交新朋友，所以更坚定了通过学习魔法让自己变得厉害的想法。

　　在学习魔法的过程中，路易斯渐渐发现了这座屋子隐藏的巨大的秘密——一直在发出怪声的大钟竟然是黑暗魔法师所造，这件关乎人类文明存亡的邪物竟在倒计时启动中。逐渐成长为一个合格魔法师的路易斯，和乔纳森及齐默尔曼夫人一起组成了正义魔法天团，前方等待着他们的，究竟是怎样的考验，他们又是否能够拯救人类于危难之中呢？ 

   编辑：hello王小羊

关键词： 滴答屋 预告片
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