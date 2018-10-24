《神奇动物2》发“黑暗降临”版预告，同时曝光中文版人物关系海报，众魔法师两两组合，扑朔迷离的人物关系暗藏其中。





在同时发布的中文版人物关系海报中，众魔法师两两组合，扑朔迷离的人物关系暗藏其中。纽特在邓布利多的指引下临危受命，格林德沃与克雷登斯命运交织，蒂娜的法国之行遭遇尤瑟夫，雅各布和奎妮的感情经受考验，全新登场的纽特哥哥忒修斯与未婚妻莉塔增添悬念……





全新发布的“黑暗降临”版预告，展现了魔法世界的危机时刻。格林德沃东山再起，黑暗笼罩在每一个人身上，魔法师们到了表明立场的时刻，纽特也不例外。预告伊始魔法部对邓布利多的盘问，似乎表明邓布利多正秘密委派纽特前往巴黎执行神秘任务，而当邓布利多说出“我不能对抗格林德沃，只能是你”时，答案昭然若揭，纽特将踏上阻止格林德沃阴谋的冒险。





这一次，除了蒂娜、雅各布将继续陪伴左右，纽特的哥哥忒修斯也将现身，预告结尾兄弟二人并肩作战的激燃场面壮观十足，一场魔法世界的史诗之战即将上演。“默然者”克雷登斯、纳吉尼、纽特前女友莉塔等角色的出现也成为一大悬念。









编辑：隐饮