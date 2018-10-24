时光网讯
由《哈利·波特》
作者J.K.罗琳全新创作的《神奇动物：格林德沃之罪》
日前发布“黑暗降临”版预告，魔法世界风云再起，格林德沃黑暗降临。危机时刻纽特必须表明立场，带着使命踏上全新征程，蒂娜、奎妮、雅各布、克雷登斯也将面临命运抉择，邓布利多无法对抗格林德沃的事实更是引发无数猜想。
在同时发布的中文版人物关系海报中，众魔法师两两组合，扑朔迷离的人物关系暗藏其中。纽特在邓布利多的指引下临危受命，格林德沃与克雷登斯命运交织，蒂娜的法国之行遭遇尤瑟夫，雅各布和奎妮的感情经受考验，全新登场的纽特哥哥忒修斯与未婚妻莉塔增添悬念……
全新发布的“黑暗降临”版预告，展现了魔法世界的危机时刻。格林德沃东山再起，黑暗笼罩在每一个人身上，魔法师们到了表明立场的时刻，纽特也不例外。预告伊始魔法部对邓布利多的盘问，似乎表明邓布利多正秘密委派纽特前往巴黎执行神秘任务，而当邓布利多说出“我不能对抗格林德沃，只能是你”时，答案昭然若揭，纽特将踏上阻止格林德沃阴谋的冒险。
这一次，除了蒂娜、雅各布将继续陪伴左右，纽特的哥哥忒修斯也将现身，预告结尾兄弟二人并肩作战的激燃场面壮观十足，一场魔法世界的史诗之战即将上演。“默然者”克雷登斯、纳吉尼、纽特前女友莉塔等角色的出现也成为一大悬念。
《神奇动物：格林德沃之罪》
由大卫·叶茨执导，埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特森、丹·福格勒、艾莉森·苏朵儿、埃兹拉·米勒、裘德·洛和约翰尼·德普联袂主演，将于2018年11月16日全国公映。
编辑：隐饮