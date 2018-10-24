聂远新作《黑暗迷宫》发布终极海报，男主角聂远身处一间灯光昏暗的房间，即将揭晓隐匿的犯罪真相。









此次发布的电影终极海报中，两条故事线中的关键元素和道具悉数出现，两个故事到底有什么千丝万缕的联系，密闭空间和杀人案的真相到底如何？聂远在两个案件中分别扮演者什么样的角色？种种可能令人浮想联翩。





海报中聂远眉头紧锁，身处在昏暗的房间中，手持枪支和魔方，面对充满疑点的案件思绪杂乱。在他身后的墙上，贴满了连环杀人案被害人的照片和新闻报道，玻璃罐中不知用化学试剂浸泡着什么物体，旁边的钓鱼竿上绑着一只断指……人物神态、细节刻画和道具陈列，终极海报中的提供各种线索，都似乎在引导观众对于案件进行侦查和探索，给人无限的想象和解读空间。





编辑：隐饮