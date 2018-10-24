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聂远新作《黑暗迷宫》发布终极海报

乘客误入隧道迷宫 如何破解平行时空循环？

2018-10-24 14:41:25 来源：Mtime时光网

聂远新作《黑暗迷宫》发布终极海报，男主角聂远身处一间灯光昏暗的房间，即将揭晓隐匿的犯罪真相。
       时光网讯 温河执导，聂远葛天领衔主演，杜奕衡初俊辰栾元晖、余薇薇、卢卓（小灿）、程爽、陈震、戚蓝尹等联合主演的悬疑犯罪电影《黑暗迷宫》将于11月1日登陆全国院线。近日，片方曝光了“线索”版终极海报，男主角聂远身处一间灯光昏暗的房间，即将揭晓隐匿的犯罪真相。

       《黑暗迷宫》主要讲述了几位素不相识的荒野客车乘客，因一起针对女性的连环变态绑架杀人案，误入隧道迷宫，陷入平行时空死循环的故事。此前发布的物料中，影片中密闭空间求生和连环杀人案侦查两条故事线相继释出。

       此次发布的电影终极海报中，两条故事线中的关键元素和道具悉数出现，两个故事到底有什么千丝万缕的联系，密闭空间和杀人案的真相到底如何？聂远在两个案件中分别扮演者什么样的角色？种种可能令人浮想联翩。

       海报中聂远眉头紧锁，身处在昏暗的房间中，手持枪支和魔方，面对充满疑点的案件思绪杂乱。在他身后的墙上，贴满了连环杀人案被害人的照片和新闻报道，玻璃罐中不知用化学试剂浸泡着什么物体，旁边的钓鱼竿上绑着一只断指……人物神态、细节刻画和道具陈列，终极海报中的提供各种线索，都似乎在引导观众对于案件进行侦查和探索，给人无限的想象和解读空间。

       《黑暗迷宫》将于11月1日与全国观众见面。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑暗迷宫 聂远
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黑暗迷宫

黑暗迷宫 (2018)

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导演：温河

主演：聂远 葛天

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