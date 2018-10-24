时光网讯
由温河
执导，聂远
、葛天
领衔主演，杜奕衡
、初俊辰
、栾元晖
、余薇薇、卢卓（小灿）、程爽、陈震、戚蓝尹等联合主演的悬疑犯罪电影《黑暗迷宫》
将于11月1日登陆全国院线。近日，片方曝光了“线索”版终极海报，男主角聂远身处一间灯光昏暗的房间，即将揭晓隐匿的犯罪真相。
《黑暗迷宫》
主要讲述了几位素不相识的荒野客车乘客，因一起针对女性的连环变态绑架杀人案，误入隧道迷宫，陷入平行时空死循环的故事。此前发布的物料中，影片中密闭空间求生和连环杀人案侦查两条故事线相继释出。
此次发布的电影终极海报中，两条故事线中的关键元素和道具悉数出现，两个故事到底有什么千丝万缕的联系，密闭空间和杀人案的真相到底如何？聂远在两个案件中分别扮演者什么样的角色？种种可能令人浮想联翩。
海报中聂远眉头紧锁，身处在昏暗的房间中，手持枪支和魔方，面对充满疑点的案件思绪杂乱。在他身后的墙上，贴满了连环杀人案被害人的照片和新闻报道，玻璃罐中不知用化学试剂浸泡着什么物体，旁边的钓鱼竿上绑着一只断指……人物神态、细节刻画和道具陈列，终极海报中的提供各种线索，都似乎在引导观众对于案件进行侦查和探索，给人无限的想象和解读空间。
编辑：隐饮