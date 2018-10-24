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派拉蒙《终结者6》宣布再一次改档

迅速抢占《神奇女侠2》原档期 阿诺卡神联手

2018-10-24 15:38:06 来源：Mtime时光网

2019年11月1日是之前《神奇女侠2》的原定档期，昨天《神奇女侠2》宣布延期到了2020年6月5日，这就空出了11月1日的档期，《终结者6》迅速顶上。

　　时光网讯 派拉蒙的《终结者6》又一次改档了，影片最近定于2019年11月15日公映，之今天宣布提前至11月1日北美公映，整整提前了两周。

　　2019年11月1日是之前《神奇女侠2》的原定档期，昨天《神奇女侠2》宣布延期到了2020年6月5日，这就空出了11月1日的档期，《终结者6》迅速顶上。

　　据悉，《终结者6》还未正式定名，影片的导演为提姆·米勒（《死侍》），詹姆斯·卡梅隆担任监制，阿诺·施瓦辛格琳达·汉密尔顿、麦肯兹·戴维斯、迪耶戈·博内塔、加布里埃尔·鲁纳等主演。


　　据悉，《终结者6》的故事直接承袭《终结者2》，看来之前的多部续集故事都得不到詹姆斯·卡梅隆的认可。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 终结者6 改档 阿诺·施瓦辛格 詹姆斯·卡梅隆
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