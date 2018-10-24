2018-10-24 15:38:06 来源：Mtime时光网
编辑：汀
James Cameron
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Arnold Schwarzenegger
Linda Hamilton
Tim Miller
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Simply的祖上
2分钟前
卡神……呃，我觉得这个档期上映不了。感觉要往后拖。
天晴了_
52分钟前
终结者2的结局已经够完美 所以后面无论怎么拍都是画蛇添足
Enileva
58分钟前
很明显时间线是放在未来的了，施瓦辛格倒是演个人类吧，别再演机器人了，T-800的创造者这样的角色多好。
简直不晓得取个啥名字
1小时前
百战天虫
大头好宝宝
估计沙拉的戏份要加多
T800e
看看 人物的造型 一点 终结者 的感觉都没有
大將軍
卡神监制啊？ 我还以为他做导演..........
背剑斋主
能否达到2的高度？
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