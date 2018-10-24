影片拍的十分浅显，在给予观众足够的感官愉悦度上，可谓“典范”之作，但如果你想要更深层次的内容，那么肯定要失望了。





从媒体评价来看，影片拍的十分浅显，在给予观众足够的感官愉悦度上，可谓“典范”之作，但如果你想要更深层次的内容，那么肯定要失望了。好莱坞报道者就评论该片“很清楚什么才是摇滚乐能带来的纯粹的愉悦和刺激感”。





此外，影片在传记片体裁上并没有什么突破，甚至带给人一丝“笨拙感”。但拉米·马雷克的表演还是值得称道的。





meta评分



烂番茄评分





好评：





Screen International（80）：这部传记片举重若轻，它以超凡脱俗的幽默感装点了人们熟悉的情节，同时在故事线中贯穿情感，将故事推向一个真正动人的高潮。





Hollywood Reporter（70）：即使电影的创作者不能完全避免困扰这类体裁电影的笨拙感，但这是一部偏重感官体验的传记片，它很清楚什么才是摇滚乐能带来的纯粹的愉悦和刺激感。





TheWrap：一部电影要如何娱乐观众、甚至令人振奋，《波西米亚狂想曲》是一个很好的典范，虽然它没有很出色，但它充满了体育场赞歌的能量感，以及泡泡糖流行歌曲嘶嘶作响的无意义感。





差评： 《波西米亚狂想曲》中文剧场版预告





Hollywood Reporter：有一天，可能另一部电影会拍的更深入。





USA Today（50）：结果证明，《波西米亚狂想曲》这首歌是杰作，但《波西米亚狂想曲》这部电影则只是一部传统的摇滚电影，它对于一个非凡的男人和乐队来说太过平凡了。





IndieWire（33）：影片的失败在与，在这134分钟的故事里，皇后乐队的成员看上去就好像经过了好莱坞传记片这样一台生锈机器的加工。





New York Post：我们想从这部电影里看到的并不是复制一场演唱会，而是一位国际举行内在的、深入的、复杂的不为人知的一面。





Variety：有了以拉米·马雷克为中心的表演，《波西米亚狂想曲》为什么不能成为一部更好的电影呢？





IGN：它只能依靠拉米·马雷克对佛莱迪·摩克瑞的精彩演绎，以及皇后乐队本身的魅力来弥补剧情和设定方面的缺陷。电影没能深挖佛莱迪这个角色，它的焦点都放在了音乐的制作上，却未能展现这位音乐伟人的人际关系。





当天的伦敦首映礼上，拉米·马雷克、约瑟夫·梅泽罗、本·哈迪、艾伦·里奇等一众主演亮相红毯，皇后乐队的两位成员罗杰·泰勒（Roger Taylor）与布莱恩·梅（Brian May）也亲自到场助阵。



《波西米亚狂想曲》剧照

作为影片的制片人兼顾问，罗杰·泰勒（Roger Taylor）与布莱恩·梅（Brian May）为这部影片提供了不少第一手资料，以保证影片能做到极近真实。





此外来到首映礼现场的还有女星菲·雷普利（Fay Ripley）、歌手兼模特麦丽妮·克拉斯（Myleene Klass）、知名男演员盖·皮尔斯（Guy Pearce）、时尚设计师桑德拉·罗德斯（Zzandra Rhodes）、Busted乐队等一众英伦明星。





《波西米亚狂想曲》以皇后乐队主唱弗雷迪·莫库里为主角，讲述这支乐队从组建到成为乐坛旗帜的传奇经历，一系列传世名曲的创作过程、盛大演唱会台前幕后的秘辛、乃至莫库里个人生活的点滴都将被呈现于镜头之前。





该片将于11月2日在美国正式上映。

编辑：ruo