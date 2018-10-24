该片共分五集，分别关注婚姻、财富、教育、人性等社会话题，剖析“幸福”，以心理学专家串讲和心理科学实验相结合的形式，呈现心理学研究和应用领域的具体内容。

时光网讯 说到“心理学”，你首先想到了什么？10 月24 日，心理学系列纪录片《幸福实验室》开机仪式于清华大举行。《幸福实验室》是由雅迪文化与清华大学心理学系联合推出，携手清华大学、北京大学、北京师范大学、浙江大学及中国科学院等机构的专家学者共同打造的国内首部心理学纪录片。





据联合国最新发布的《全球幸福报告》显示，中国人的幸福指数位列全球第86位，愤怒、悲伤、焦虑等心理情绪及问题正在困扰各个阶层的不同年龄人群。在幸福指数和经济发展极度不匹配的社会大背景下，《幸福实验室》旨在以最前沿的心理学研究聚焦当下热门社会话题，从而用科学的方法来关注和阐释幸福。





《幸福实验室》历经近三年的筹备，由前央视纪录片频道副总监周艳监制、《舌尖上的中国》团队制作、国内多位心理学专家参与。该片共分五集，分别关注婚姻、财富、教育、人性等社会话题，剖析“幸福”，以心理学专家串讲和心理科学实验相结合的形式，呈现心理学研究和应用领域的具体内容。





发布会现场，浙江大学周欣悦教授分享了一个《幸福实验室》中的具体实验案例：实验者在清华、北大、浙大三所高校的教师里放置了一些“假校园卡”，每张“假校园卡”上都有电话号码，同时封套中放有20元现金。实验者借统计不同学校送回的“假校园卡”的数量，考量学生们的道德水平，以及道德与金钱的关系。周欣悦教授透露，在这个实验中，学生们的道德表现不仅与学校有关，与他们所上的课程，甚至与捡到“假校园卡”当天的天气等因素都有关系。

编辑：羊羊