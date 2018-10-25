DCEU的新片《雷霆沙赞！》下月要在多伦多进行为期2周多的补拍，然而与《自杀小队》和《正义联盟》给人带来“补拍”这个词负面印象不同的是，《沙赞》的这一次补拍，可能只是大制作影片的日常操作而已。

编辑：迪通拿

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