时光网讯
据外媒报道，华纳的新超级英雄电影《雷霆沙赞！》
下个月要进行为期两周多的补拍，扎克瑞·莱维
与亚瑟·安其
分别饰演“沙赞”本人，与小时候的他自己，比利·巴特森，两人会共同面对“马强”马克·斯特朗
饰演的影片大反派Sivana博士。
现在还不清楚，沙赞是否会和系列中的其他关键角色互动，特别是此前，“大超”在片中的客串已经谈崩了。不过对于自己最终会加入“正义联盟”这一点，莱维非常乐观。本片的补拍计划最先是由Production Weekly爆出来的，会于11月1号-18号在多伦多进行。这个网站上公布的信息并不100%准确，不过后来Geeks Worldwide也发布了自己的报道，确认了这一消息源。
《自杀小队》
在过去的几年中，“补拍”（reshoot）这个词给大家留下的印象并不太好，特别是跟华纳与DC有关的时候。《自杀小队》
和《正义联盟》
就是两个最著名的例子，这两部影片补拍之后，影片质量并没有得到提升。虽然如此，像《雷霆沙赞！》
这个级别的影片，补拍其实很多时候是不可避免，也不让人意外的，几乎每一部大制作影片为了保证质量，都可能会再做些额外功。
关于这次补拍，让人最放心的一点是，桑德伯格对于《雷霆沙赞！》
的整个拍摄工作，除了粉丝们讨论讨论莱维的制服（日常操作而已），几乎是零负面新闻的。这就和《正联》《自杀小队》
很不一样了，后两部影片在补拍之前，都经历了巨大的争议。
本片的是首支完整预告片是在今年7月的SDCC漫展上发布的，给很多人带来了惊喜。虽然对于其它DC影片，影迷们也有过上映之前认为放出片段非常惊艳、上映之后大失所望不知道在拍啥的经历，但看来这一次，《雷霆沙赞！》
不会再让他们不满了。
接下来一些DC影片的公映时间（北美）
《海王》
：2018.10.21 中国内地已定档：12.7