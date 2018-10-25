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"雷霆沙赞!"要在多伦多补拍2周多

大制作影片常规操作 零负面新闻让人看好

2018-10-25 08:19:49 来源：Mtime时光网

DCEU的新片《雷霆沙赞！》下月要在多伦多进行为期2周多的补拍，然而与《自杀小队》和《正义联盟》给人带来“补拍”这个词负面印象不同的是，《沙赞》的这一次补拍，可能只是大制作影片的日常操作而已。


　　时光网讯　据外媒报道，华纳的新超级英雄电影《雷霆沙赞！》下个月要进行为期两周多的补拍，扎克瑞·莱维亚瑟·安其分别饰演“沙赞”本人，与小时候的他自己，比利·巴特森，两人会共同面对“马强”马克·斯特朗饰演的影片大反派Sivana博士。

　　《雷霆沙赞！》《安娜贝尔2：诞生》的导演大卫·F·桑德伯格执导，本片格调轻松，充满欢声笑语，与DC宇宙中此前的其它影片风格不同，对于这一类型电影也会是新的突破。《雷霆沙赞！》可能并不会和大的DCEU宇宙产生直截了当的联系，但影片中的故事，会与亨利·卡维尔饰演的超人，以及本·阿弗莱克饰演的蝙蝠侠，发生在同一个世界中。



　　现在还不清楚，沙赞是否会和系列中的其他关键角色互动，特别是此前，“大超”在片中的客串已经谈崩了。不过对于自己最终会加入“正义联盟”这一点，莱维非常乐观。本片的补拍计划最先是由Production Weekly爆出来的，会于11月1号-18号在多伦多进行。这个网站上公布的信息并不100%准确，不过后来Geeks Worldwide也发布了自己的报道，确认了这一消息源。


《自杀小队》

　　在过去的几年中，“补拍”（reshoot）这个词给大家留下的印象并不太好，特别是跟华纳与DC有关的时候。《自杀小队》《正义联盟》就是两个最著名的例子，这两部影片补拍之后，影片质量并没有得到提升。虽然如此，像《雷霆沙赞！》这个级别的影片，补拍其实很多时候是不可避免，也不让人意外的，几乎每一部大制作影片为了保证质量，都可能会再做些额外功。

　　关于这次补拍，让人最放心的一点是，桑德伯格对于《雷霆沙赞！》的整个拍摄工作，除了粉丝们讨论讨论莱维的制服（日常操作而已），几乎是零负面新闻的。这就和《正联》《自杀小队》很不一样了，后两部影片在补拍之前，都经历了巨大的争议。

《雷霆沙赞！》SDCC预告片

　　本片的是首支完整预告片是在今年7月的SDCC漫展上发布的，给很多人带来了惊喜。虽然对于其它DC影片，影迷们也有过上映之前认为放出片段非常惊艳、上映之后大失所望不知道在拍啥的经历，但看来这一次，《雷霆沙赞！》不会再让他们不满了。

接下来一些DC影片的公映时间（北美）

《海王》：2018.10.21 中国内地已定档：12.7
《小丑》：2019.10.4

   编辑：迪通拿

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： DCEU 华纳 雷霆沙赞 补拍 正义联盟 自杀小队 大卫·F·桑德伯格 扎克瑞·莱维
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