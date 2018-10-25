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"无敌破坏王2"聊迪士尼公主集结桥段

创作时提心吊胆 "害怕调侃迪士尼会被炒"

2018-10-25 08:33:10 来源：Mtime时光网

关于人见人爱的《无敌破坏王2》中，众迪士尼公主集结这一桥段，编剧帕米拉·里邦创作的时候可是提心吊胆，生怕自己这么调侃“老板”迪士尼，会被炒了鱿鱼。


　　时光网洛杉矶讯　即将于11月底在中国上映的迪士尼新动画片《无敌破坏王2：大闹互联网》，预告片中有一幕公主段，集结了所有迪士尼公主，每个公主一人一句大胆自我调侃，笑料十足。电影的联合编剧帕米拉·里邦在好莱坞的动画电影展Animation Is Film上，分享了她是如何心惊胆战地写完这调侃“老板”迪士尼“公主片段”的幕后制作花絮。

　　动画影展上，里邦被问到制片过程中最让她惊喜的部分，她回答说：“这一桥段我需要重写的次数。”她说有时候，一天之内桥段内容就会更改好几次，有时自己非常喜爱的部分会被删减掉，要学会放手


“五十六个星座，五十六支花，五十六个公主姐妹是一家”（并没有那么多）

　　不过，预告片中看得到的迪士尼公主集结桥段，可是从剧本初稿中就一直保存到最后的。这个片段中，小女主云妮洛普（萨拉·丝沃曼配音）意外闯入迪士尼公主休息室，引起众公主们戒备，宝嘉康蒂（《风中奇缘》艾琳·贝达配音）质询云妮洛普“你是哪一种公主？”其他公主开始一人问一句，每个人的问题都拿自己的“特色”大做文章，让“现代女性”云妮洛普非常替她们担心。

　　“我们在编写续集时，就有意要加入各种笑点，其中一个就是自我调侃迪士尼。要是云妮洛普遇见所有迪士尼公主，可能会真的大闹互联网。”除了为“白雪公主”当年配音的已故演员阿德里亚娜·卡塞洛蒂，迪士尼找回了所有公主的原创配音演员献声，白雪公主则是由里邦本人亲自配音。

终极版预告片（封面是加朵女神）

　　为了写这个片段，里邦给一个熟知迪士尼公主资料的同事打电话，开始问他“哪个公主被绑架、哪个被囚禁、哪一个有缺乏父爱”的问题 那位同事回问她：“你这是在干嘛… ?” 但当她再三确保没问题，不会害人丢饭碗后，回家写了这个公主的桥段。

　　里邦说，当她写完公主段的初稿时，把稿子摊开在地上，然后恐慌症开始发作：“我那时心想，这么调侃迪士尼，我真把自己当回事了，搞不好会被炒鱿鱼！” 后来拿给导演里奇·摩尔看，他认为这一段落OK，可以进入动画阶段，但也很胆战心惊会不会过关，所幸公主段最终收到了迪士尼的正面回应。

　　《无敌破坏王2》的公主段，首次把多位只存在2D动画世界的公主们，带到了3D动画中。不过制作过程中，有几位公主的动作神态是由传统手绘动画方式捕捉的，像是“小美人鱼”和“白雪公主”。


《无敌破坏王2》（左）中与原版动画电影中的“小美人鱼”

　　除了外观之外，动画师们更非常注重公主们的神韵，要和原版电影神似，增加角色可信度。例如小美人鱼艾莉儿的头发还要保有在水中的飘逸，她双手握拳在胸前、双眼往45度角仰望的期待神情，也在公主段中原味呈现。迪士尼公主的相关商品也帮助了公主段的制作，动画师们把公主们的迷你人像摆在桌上，围绕着云妮洛普演绎质问的桥段，以方便讨论镜头的角度与运行

　　《无敌破坏王2》光公主段就还有许多彩蛋，向迪士尼的公主电影们致敬。 （星球大战的机器人C3PO也会现身，安东尼·丹尼尔斯回归配音。），影片将于11月23日在中国内地上映，敬请期待。


动画师们还参考了迪士尼自家出的公主小人儿

作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 无敌破坏王2 迪士尼 公主 StephanieWu
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