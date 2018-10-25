关于人见人爱的《无敌破坏王2》中，众迪士尼公主集结这一桥段，编剧帕米拉·里邦创作的时候可是提心吊胆，生怕自己这么调侃“老板”迪士尼，会被炒了鱿鱼。







时光网洛杉矶讯





动画影展上，里邦被问到制片过程中最让她惊喜的部分，她回答说：“这一桥段我需要重写的次数。”她说有时候，一天之内桥段内容就会更改好几次，有时自己非常喜爱的部分会被删减掉，要学会放手。







“五十六个星座，五十六支花，五十六个公主姐妹是一家”（并没有那么多）













终极版预告片（封面是加朵女神） 为了写这个片段，里邦给一个熟知迪士尼公主资料的同事打电话，开始问他“哪个公主被绑架、哪个被囚禁、哪一个有缺乏父爱”的问题 那位同事回问她：“你这是在干嘛… ?” 但当她再三确保没问题，不会害人丢饭碗后，回家写了这个公主的桥段。















《无敌破坏王2》（左）中与原版动画电影中的“小美人鱼”





除了外观之外，动画师们更非常注重公主们的神韵，要和原版电影神似，增加角色可信度。例如小美人鱼艾莉儿的头发还要保有在水中的飘逸，她双手握拳在胸前、双眼往45度角仰望的期待神情，也在公主段中原味呈现。迪士尼公主的相关商品也帮助了公主段的制作，动画师们把公主们的迷你人像摆在桌上，围绕着云妮洛普演绎质问的桥段，以方便讨论镜头的角度与运行。







