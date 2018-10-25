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火箭少女101献唱《毒液》中文推广曲

孟美岐、杨超越合体毒液 奏响另类英雄进攻号角

2018-10-25 09:33:04 来源：Mtime时光网

《毒液：致命守护者》正式公开中国区主题推广曲演唱者身份，火箭少女101孟美岐、杨超越、段奥娟、Yamy、Sunnee与毒液合体造型曝光。
　　时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司和漫威影业、腾讯影业联合出品的电影《毒液：致命守护者》正式公开中国区主题推广曲演唱者身份，火箭少女101孟美岐、杨超越、段奥娟、Yamy、Sunnee与毒液合体造型曝光，五位少女眼神犀利，“半遮面”造型神秘引人遐想，究竟五位少女将如何用音乐表达对这位漫威最另类英雄的崇拜？如何用宇宙强音召唤《毒液前来》？据悉，该首主题推广曲音源及MV将于近期发布。

火箭少女献唱中文推广曲  奏响《毒液》进攻最强音

中文预告片

　　最火的漫威另类超英大片与最热的活力新星女团，这样的合作自然夺人眼球。火箭少女101为电影《毒液：致命守护者》开嗓献声，以另类说唱的形式，演绎“毒液”的中国区主题推广曲《毒液前来》。酷燃曲风动感十足，抓耳旋律朗朗上口，五位火箭少女用歌声传递着漫威最“毒”特的登陆宣言：毒液前来，让你崇拜！

　　火箭少女101在这个夏天横空出世，以独特另类的姿态打破人们对于传统选秀节目的认知，在极短时间内，火箭少女101迅速崛起为中国现象级女团的新势力。同样，作为漫威超英电影新势力、“蜘蛛侠宇宙”重磅先锋的“毒液”也拥有着居高不下的超强人气。自电影北美上映以来，票房口碑双收，成为下半年最热的漫威另类超英大片。影片将于11月9日登陆中国内地，火箭少女与“毒液”珠联璧合，强强联手，奏响了今秋最强漫威大片进攻号角。

《毒液》火爆全球  漫威压轴巨制成中国观众11月期待

　　2018漫威压轴巨制《毒液：致命守护者》集结了好莱坞金牌阵容，英伦型男汤姆·哈迪与实力派女星米歇尔·威廉姆斯联袂出演，亮眼表现备受赞誉。实力幕后班底保驾护航，动作视效场面震撼眼球。媒体《IndieWire》评价：“这是一部快节奏的、令人又‘惊’又‘喜’的电影，绝对出乎你的意料。”同时，观众对于片中颠覆想象的共生体大战也赞不绝口：“年度最爽视效大战”；“从来没见过这样的特效场面，看的目瞪口呆。”


　　目前影片已在海外上映三周，全球票房豪取4.63亿美元，连续三周蝉联全球周末票房冠军。国外媒体《Sunday Express》笑称票房为“毒液的血盆大口一张，一并咬下了票房的半壁江山。”

　　电影《毒液：致命守护者》由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯（《马戏之王》）、里兹·阿迈德（《星球大战外传：侠盗一号》）、斯科特·黑兹和瑞德·斯科特等联袂出演，影片将于11月9日以3D、IMAX3D、中国巨幕3D、杜比全景声等多种制式登陆中国院线，敬请期待。

   编辑：en

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 毒液
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毒液：致命守护者

毒液：致命守护者 (2018)

0.0

导演：鲁本·弗雷斯彻

主演：汤姆·哈迪

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