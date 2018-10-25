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塞缪尔杰克逊在推上diss特朗普总统!

针对CNN纽约炸弹袭击事件 塞缪尔有脏话说

2018-10-25 09:30:07 来源：Mtime时光网

针对刚刚发生在纽约的“CNN炸弹包裹事件”，特朗普总统称之为“政治暴力和威胁”，而没有使用“恐怖主义”这一敏感词汇，对此，塞缪尔·杰克逊爆了粗口。


　　时光网讯　美国时间24日上午，CNN位于纽约曼哈顿的办公室、克林顿夫妇、奥巴马夫妇与金融大亨乔治·索罗斯等人的住宅，都收到了神秘的“炸弹”包裹。关于这一袭击事件，特朗普总统在声明中的回应是，“在这样的时期，我们需要联合起来。我们得走到一起，发出一条非常清晰、强劲与明显的信息，那就是任何形式的政治暴力或威胁行动在美国都没有立足之地”。

　　不过根据《华盛顿邮报》的报道，对于媒体提出的“炸弹是否是美国恐怖主义袭击的产物”这一问题，特朗普总统并未回答。



　　对于特朗普总统避开“恐怖主义”这个敏感词汇的这一回应，塞缪尔·杰克逊并不满意，他在自己的推特上，用《低俗小说》中的方式表达了自己的观点，“（就是）恐怖主义啊cnm，你能说出来么？？？！！！！！！”

　　不过很多共和党的其他领导人，很快将这一起炸弹袭击称为“恐怖主义”，美国参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔在声明中说，“我与所有美国人站在一起，谴责今日的美国恐怖主义。”美国国会众议院发言人（共和党）Paul Ryan也发了个类似的推特说，“我们不能容忍任何对公众形象所实施的恐怖主义行为。”


因这一事件，CNN的直播一度中断

　　纽约市长比尔·白思豪（民主党）也说，“这明显是恐怖主义行为，想要通过暴力行破坏我们的自由媒体，与这个国家的领导者。”他呼吁所有党派都不要攻击媒体，不要鼓励暴力与仇恨。CNN办公地点所在的时代华纳中心，在24号一早紧急疏散了人群，纽约警方也进行了详细的调查，下午的时候，CNN的工作人员才允许回到办公室。

　　杰克逊此前就diss过特朗普总统，还称他为“骗子”，因为川普不承认见过他，还不承认跟他一起打过高尔夫球，“我不认识塞缪尔·杰克逊，没跟他打过高尔夫球，他拍了太多电视广告，太无聊了，我可不是粉丝（not a fan）”。


第73届奥斯卡颁奖典礼上，川普与塞缪尔

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 塞缪尔·杰克逊 特朗普
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塞缪尔·杰克逊

塞缪尔·杰克逊

Samuel L. Jackson

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