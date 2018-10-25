不过根据《华盛顿邮报》的报道，对于媒体提出的“炸弹是否是美国恐怖主义袭击的产物”这一问题，特朗普总统并未回答。

不过很多共和党的其他领导人，很快将这一起炸弹袭击称为“恐怖主义”，美国参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔在声明中说，“我与所有美国人站在一起，谴责今日的美国恐怖主义。”美国国会众议院发言人（共和党）Paul Ryan也发了个类似的推特说，“我们不能容忍任何对公众形象所实施的恐怖主义行为。”







因这一事件，CNN的直播一度中断





纽约市长比尔·白思豪（民主党）也说，“这明显是恐怖主义行为，想要通过暴力行破坏我们的自由媒体，与这个国家的领导者。”他呼吁所有党派都不要攻击媒体，不要鼓励暴力与仇恨。CNN办公地点所在的时代华纳中心，在24号一早紧急疏散了人群，纽约警方也进行了详细的调查，下午的时候，CNN的工作人员才允许回到办公室。





杰克逊此前就diss过特朗普总统，还称他为“骗子”，因为川普不承认见过他，还不承认跟他一起打过高尔夫球，“我不认识塞缪尔·杰克逊，没跟他打过高尔夫球，他拍了太多电视广告，太无聊了，我可不是粉丝（not a fan）”。