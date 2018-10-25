导演温子仁表示“从未看过一部好莱坞主流电影，里面所有角色都长得像我和我的家人，无法形容我有多喜欢《摘金奇缘》。”强森也对影片重磅推荐，艾玛·沃森则盛赞“表演堪称完美，我爱你们”!





《摘金奇缘》自8月15日在北美上映后便斩获不俗口碑，截至目前，烂番茄的新鲜度依然高达92%。在今日发布的预告片中，展现了影片在海外上映时的火爆场面。





对于影片中丰富的喜剧元素，不止一位观众表示惊喜，给予了“非常有趣”的评价。而电影中催泪的爱情和暖心的友情也令观众直言这一切仿佛发生在身边，“影片中很多角色你都能在自己的朋友身上找到影子”、“能够让所有人共鸣”。





《摘金奇缘》讲述了在美国生活的华裔女孩朱瑞秋（康斯坦斯·吴）跟随热恋中的男友杨尼克（亨利·戈尔丁）回到他的家乡新加坡，意外发现男友竟然是超级富豪，而男友的母亲（杨紫琼）对这个“准儿媳”并不是非常满意，面对无处不在的压力，家境悬殊的两人能否终成眷属引发期待。

















编辑：hello王小羊