时光网讯
由康斯坦斯·吴 、杨紫琼
、亨利·戈尔丁
等演员出演，改编自全球畅销小说的好莱坞浪漫爱情喜剧《摘金奇缘》
(Crazy Rich Asians) 将于11月30日正式在国内上映。今日片方发布一支“不同凡响”版预告，收录了观众观影后的反馈，幽默的剧情、浪漫的爱情、充满乐趣又引人深思的家庭关系，给观众留下深刻印象。
《摘金奇缘》自8月15日在北美上映后便斩获不俗口碑，截至目前，烂番茄的新鲜度依然高达92%。在今日发布的预告片中，展现了影片在海外上映时的火爆场面。
对于影片中丰富的喜剧元素，不止一位观众表示惊喜，给予了“非常有趣”的评价。而电影中催泪的爱情和暖心的友情也令观众直言这一切仿佛发生在身边，“影片中很多角色你都能在自己的朋友身上找到影子”、“能够让所有人共鸣”。
《摘金奇缘》讲述了在美国生活的华裔女孩朱瑞秋（康斯坦斯·吴）跟随热恋中的男友杨尼克（亨利·戈尔丁）回到他的家乡新加坡，意外发现男友竟然是超级富豪，而男友的母亲（杨紫琼）对这个“准儿媳”并不是非常满意，面对无处不在的压力，家境悬殊的两人能否终成眷属引发期待。
作为好莱坞继《喜福会》
之后25年来第一部讲述亚裔故事、并全部由亚裔主创人员创作、亚裔演员出演的主流大片，《摘金奇缘》在口碑爆棚的情况下，票房更是节节高升，目前已取得超2.3亿美金的票房，可以说是全球亚裔的一场狂欢。
谈到这部电影的意义，导演朱浩伟
坦言“这不仅仅是一部电影，更是一个运动”。曾在《初来乍到》
有出色表演的康斯坦斯·吴此次担纲女主角，饰演大学经济学教授朱瑞秋，她曾在社交媒体发文表示，在好莱坞亚裔故事稀少的现状下，《摘金奇缘》让更多的亚裔看到：我们也可以成为故事的主角，将来也能创造出更多的故事。
《摘金奇缘》的也让众多明星化身“粉丝”，开启“疯狂安利”模式。在好莱坞打拼多年，拥有《招魂》
、《速度与激情7》
、《海王》
等诸多力作的知名导演温子仁
在看过《摘金奇缘》后，骄傲地表示“从未看过一部好莱坞主流电影，里面所有角色都长得像我和我的家人，无法形容我有多喜欢《摘金奇缘》。”
超级巨星巨石强森也对影片重磅推荐，“这不仅是好莱坞影史的里程碑，更是亚洲文化向世界展现风采的重要时刻！为所有的演员们感到骄傲！”而艾玛·沃森
则对影片中演员的表现盛赞不已，“表演堪称完美，我爱你们！”
编辑：hello王小羊