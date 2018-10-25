作为在欧美世界家喻户晓、风靡全球超过半个世纪的童话经典，《绿毛怪格林奇》此次是第一次以动画形式被搬上大银幕。“格林奇偷圣诞”的故事最早由苏斯博士发表于1957年，这一故事围绕圣诞季里的呼呼镇和遥远的格林奇山洞展开。





善良的呼呼镇居民们今年将以往年三倍的规模，打造镇上有史以来最大规模的圣诞庆祝活动，而被圣诞节伤害过，再也不愿意过节的格林奇则想出了“偷走圣诞节”的天才创意。在格林奇的精心策划下，花样百出的偷盗神技，意想不到的神奇创意在圣诞之夜惊奇上演，一场看起来不可完成的偷盗任务似乎正被格林奇巧妙实现。







