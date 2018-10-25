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官方自黑!《绿毛怪格林奇》曝主题曲MV

主角全程遭吐槽 "小黄人"团队打造动画喜剧

2018-10-25 10:08:17 来源：Mtime时光网

由“小黄人”团队全新打造的经典童话改编动画喜剧《绿毛怪格林奇》今天发布主题曲MV,格林奇因臭脾气被官宣嫌弃，遭主题曲全程吐糟。MV由美国说唱鬼才造物主泰勒演绎。
　　时光网讯 由“小黄人”团队全新打造的经典童话改编动画喜剧《绿毛怪格林奇》今天发布主题曲MV 《You’re A Mean One, Mr Grinch》，格林奇因臭脾气被官宣嫌弃，遭主题曲全程吐糟。MV由美国说唱鬼才造物主泰勒 (Tyler, The Creator)演绎，连踩带黑，曲风洗脑，朗朗上口，魔性十足。

　　作为在欧美世界家喻户晓、风靡全球超过半个世纪的童话经典，《绿毛怪格林奇》此次是第一次以动画形式被搬上大银幕。“格林奇偷圣诞”的故事最早由苏斯博士发表于1957年，这一故事围绕圣诞季里的呼呼镇和遥远的格林奇山洞展开。

　　善良的呼呼镇居民们今年将以往年三倍的规模，打造镇上有史以来最大规模的圣诞庆祝活动，而被圣诞节伤害过，再也不愿意过节的格林奇则想出了“偷走圣诞节”的天才创意。在格林奇的精心策划下，花样百出的偷盗神技，意想不到的神奇创意在圣诞之夜惊奇上演，一场看起来不可完成的偷盗任务似乎正被格林奇巧妙实现。

　　由英国著名男星“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇配音的格林奇，以独特磁性的声音让格林奇的“贱萌”性格更为生动，令观众充满期待。

　　本片是照明娱乐与环球影业携手制作的第八部动画电影。上一部由其联合推出的动画喜剧《神偷奶爸3》，至今仍保持着内地动画电影总票房季军的好成绩，在全球更是揽获超10.34亿美元票房，并创造多项海内外记录。《神偷奶爸》系列亦是全球最卖座的动画电影系列。本次《绿毛怪格林奇》将由《神偷奶爸》系列原班人马打造，照明娱乐创始人克里斯·麦雷丹德瑞继续坐镇制片人。影片将于11月9日与美国观众见面。

   编辑：en

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 绿毛怪格林奇 MV
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