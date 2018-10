由“小黄人”团队全新打造的经典童话改编动画喜剧 《绿毛怪格林奇》 今天发布主题曲MV 《You’re A Mean One, Mr Grinch》,格林奇因臭脾气被官宣嫌弃,遭主题曲全程吐糟。MV由美国说唱鬼才造物主泰勒 (Tyler, The Creator)演绎,连踩带黑,曲风洗脑,朗朗上口,魔性十足。