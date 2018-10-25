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藏区终于不再神秘化！《阿拉姜色》首映

容中尔甲主演电影被誉藏语版《小偷家族》

2018-10-25 10:04:56 来源：Mtime时光网

容中尔甲表示《阿拉姜色》与其他藏区电影最大的不同是没有把藏族神秘化，这里的人们也会为油盐酱醋发愁，两口子也会吵架，是表现藏族人普通生活和情感的电影。
　　时光网讯  10月24日，由著名藏族导演松太加执导，电影人廖希制片，藏族歌手容中尔甲和藏族演员尼玛颂宋主演的电影《阿拉姜色》在北京举办首映发布会。容中尔甲表示《阿拉姜色》与其他藏区电影最大的不同是没有把藏族神秘化，这里的人们也会为油盐酱醋发愁，两口子也会吵架，是表现藏族人普通生活和情感的电影。

　　电影《阿拉姜色》以人与人之间的情感变化为故事的主线，讲述了一个关于承诺、爱情、亲情和成长的故事：女主人公俄玛在重病之际，执意踏上前往拉萨的漫长之旅。现任丈夫和儿子相继追随加入陪伴，这个家庭也在艰辛旅程中逐渐消除隔阂，达成和解。在途中，俄玛向丈夫道出深扰她多年的秘密；病逝后，俄玛未达成的夙愿，又终将如何？

　　《阿拉姜色》是一首祝酒歌，在片中承载了主人公的情绪。电影在今年上海国际电影上收获评委会大奖和最佳编剧奖，同时在第12届亚太电影大奖中，入围了卓越文化成就奖提名。影片上影节首映后，有不少评价将松太加导演和是枝裕和导演联系到一起，也有评论称影片是“藏语版的《小偷家族》”。

　　和《小偷家族》相似，《阿拉姜色》聚焦一个再生家庭消除隔阂，寻获关系和解的过程。而在表现风格上，导演松太加选择以冷静克制的笔触探讨人类共通的情感问题，呈现出与是枝裕和导演相似的以含蓄为主的东方电影美学。

　　对此，松太加表示：“东方电影美学是尽量不把所有力量都展现出来，不把所有的苦涩外化，也不是将所有快乐都淡化。快乐属于理性的思维，但它必须用感性的思维包装出来。”而对于是枝裕和导演，松太加也表达了喜爱和敬佩：“我十几年前就喜欢他的作品，现在他在中国普及度越来越高，我再在媒体面前谈论他反而有些惶恐。”

　　在此前的路演活动中，也有不少观众也提到，影片具有东方色彩的现实主义与少数民族文化的结合，颠覆了以往藏区电影给人留下的刻板印象：“《阿拉姜色》完成了藏语电影从风光片到人文纪实片的过渡，也为藏区题材带来了革命性的变化。”

　　监制杜庆春表示，希望在未来，人们在谈到藏区电影的时候可以去掉“藏区”的定语，而是把影片当做一部华语电影来看待：“我们不是一定要做一个纯藏族的电影，我们做的就是一部电影，一部华人创作的电影，希望在以后它只有这样一个概念和定义。” 电影将于10月26日登陆全国院线。

   编辑：hello王小羊

关键词： 阿拉姜色 首映
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