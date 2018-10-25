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陈建斌任素汐《无名之辈》曝人物海报

与“我不是药神”章宇一起上演荒诞喜剧

2018-10-25 10:21:12 来源：Mtime时光网

一位保安、一位悍妇、一对憨匪、两名学生，一把土枪将各路人马交织桥城，枪声响起好戏登台，一幕令人啼笑皆非的荒诞喜剧才刚开始。
　　时光网讯 饶晓志执导，陈建斌任素汐潘斌龙章宇、马吟吟、王砚辉、程怡、宁桓宇、九孔、邓恩熙等人共同主演的荒诞喜剧电影《无名之辈》将于11月16日全国上映，并于近日发布一组人物角色海报。

　　海报中，在热闹的城市下一群为了尊严而愤怒、疯狂、执着、刚强的无名之辈面色凝重若有所思，与城市中色彩斑斓的烟花和热闹的气氛互斥着，充满幽默荒诞的效果，进一步表现了电影所想表达的“人生如戏，笑着活下去”的寓意。

　　陈建斌抬头仰望着天空，脸上还挂着刚被打的伤，头顶的点点星光照耀在他的身上，仿佛在揭示着电影中那个弱小的泼皮保安正在朝着光明的方向前进着，而他手中的玩具水枪和空中漂浮的彩色泡泡充满童心，却又与他的形象格格不入颇具喜感，背后悬挂的红色幕布和海报下方飞驰的车辆似乎预示着一出好戏正要开场。

　　据介绍，整部电影是由饶晓志导演的话剧作品“蠢蛋”延展开来的，而原作品中主要就是讲述了一对乌龙兄弟误闯任素汐家中的故事。

　　潘斌龙一脸紧张的望着前方，似乎发现了什么不为人知的大秘密，任素汐满脸不屑的看着章宇，章宇则埋头看书，两人之间的关系也渐渐浮出水面。

　　值得一提的是，两位新生代演员宁桓宇和邓恩熙的加盟，海报中宁桓宇手持土枪面色紧张的盯着前方，一双充满故事感的眼睛暗示着好戏即将开场；邓恩熙则面露忧郁的望向远处，将青春期的迷茫与慌张写满脸上。

　　一位保安、一位悍妇、一对憨匪、两名学生，一把土枪将各路人马交织桥城，枪声响起好戏登台，一幕令人啼笑皆非的荒诞喜剧才刚开始。

   编辑：hello王小羊

关键词： 无名之辈 海报 陈建斌 任素汐 章宇
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