《大鱼海棠》导演张春力荐电影，称写实题材非常难做，区别于真人电影可以依靠演员的表演，动画中所有细微的表演都要靠原画一张张一笔笔画出来，“非常不易”。





刘同大呼被电影感动到“崩溃”，尽管《昨日青空》是一部“小美好”的电影，却蕴藏着很“大”的生命力，“看完特别想和以前的伙伴见面”。知名主持人李霞大赞看《昨日青空》“解压”，看的时候“心像被一阵清风拂过”。





新生代演员辛云来认同地表示《昨日青空》是他看过“最解压”的电影。片中江南古镇悠悠地时光、乡下矮矮地土灶、好闻地饭菜香，与小时候爷爷奶奶家一模一样的，看了“瞬间忘记一切烦恼”。《悲伤逆流成河》的女主“易遥”任敏表示，电影激励了正处于青春期的自己，“对真心喜欢的事要更热爱坚定”。





同时，专业动画人也表达了对电影的认可。《大鱼海棠》导演张春力荐电影，称写实题材非常难做，区别于真人电影可以依靠演员的表演，动画中所有细微的表演都要靠原画一张张一笔笔画出来，“非常不易”。知名漫画家颜开更开心地称《昨日青空》是国漫的骄傲。





面对大家的肯定。导演奚超由衷表示感谢，称大家的期待既是压力也是动力。他首次坦言，在三年的创作中，曾考虑过是否坚持下去。但回望自己创作的初衷，仍觉得“不做不行”。





出品人刘敏表示《昨日青空》既是一部“小”电影，也是一部“大”电影。“小”在于《昨日青空》的创作初衷就是还原国产青春的“小而美”。 “大”在于团队中所有人都有“大大”的梦想。三年半里，主创人员花费一千多个日日夜夜、不眠不休地赶工，不仅“想通过小小青空为国漫添砖加瓦”，也希望能分享每个人青春里的“小美好”，把干净、纯粹但闪闪发光的青春留在画里。

编辑：hello王小羊