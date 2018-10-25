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“大鱼海棠”导演点赞《昨日青空》

主持人李霞等认证电影是“最解压国漫”

2018-10-25 10:39:19 来源：Mtime时光网

《大鱼海棠》导演张春力荐电影，称写实题材非常难做，区别于真人电影可以依靠演员的表演，动画中所有细微的表演都要靠原画一张张一笔笔画出来，“非常不易”。
　　时光网讯  10月24日晚，电影《昨日青空》在京举行首映礼。该片导演奚超、原著作者口袋巧克力、出品人刘敏、配音演员段艺璇、马斑马等主创合体亮相。

　　活动上知名畅销书作家刘同、知名主持人李霞《悲伤逆流成河》的主演任敏、章若楠、辛云来等嘉宾，以及《大鱼海棠》的导演张春、《雪椰》的作者颜开等知名动画人到场助力。
 
　　刘同大呼被电影感动到“崩溃”，尽管《昨日青空》是一部“小美好”的电影，却蕴藏着很“大”的生命力，“看完特别想和以前的伙伴见面”。知名主持人李霞大赞看《昨日青空》“解压”，看的时候“心像被一阵清风拂过”。

　　新生代演员辛云来认同地表示《昨日青空》是他看过“最解压”的电影。片中江南古镇悠悠地时光、乡下矮矮地土灶、好闻地饭菜香，与小时候爷爷奶奶家一模一样的，看了“瞬间忘记一切烦恼”。《悲伤逆流成河》的女主“易遥”任敏表示，电影激励了正处于青春期的自己，“对真心喜欢的事要更热爱坚定”。

　　同时，专业动画人也表达了对电影的认可。《大鱼海棠》导演张春力荐电影，称写实题材非常难做，区别于真人电影可以依靠演员的表演，动画中所有细微的表演都要靠原画一张张一笔笔画出来，“非常不易”。知名漫画家颜开更开心地称《昨日青空》是国漫的骄傲。

　　面对大家的肯定。导演奚超由衷表示感谢，称大家的期待既是压力也是动力。他首次坦言，在三年的创作中，曾考虑过是否坚持下去。但回望自己创作的初衷，仍觉得“不做不行”。

　　出品人刘敏表示《昨日青空》既是一部“小”电影，也是一部“大”电影。“小”在于《昨日青空》的创作初衷就是还原国产青春的“小而美”。 “大”在于团队中所有人都有“大大”的梦想。三年半里，主创人员花费一千多个日日夜夜、不眠不休地赶工，不仅“想通过小小青空为国漫添砖加瓦”，也希望能分享每个人青春里的“小美好”，把干净、纯粹但闪闪发光的青春留在画里。

   编辑：hello王小羊

关键词： 昨日青空 首映 国漫
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