网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

跌至冰点！大盘3488万年度倒数第三

《铁血战士》明日预排片超四成位列冠军

2018-10-25 10:37:46 来源：Mtime时光网

跌至冰点！周三大盘仅收3488万，排名年度倒数第三，目前十月单月的同比跌幅已扩大至29%。周五将迎来10余部新片开画，久违的进口大片《铁血战士》以41.80%的预排映占比，登顶排片榜冠军。


       时光网讯 根据初步统计，10月24日周三大盘报收3488万；《无双》1198万，累计11.44亿；《找到你》568万，累计2.41亿；《嗝嗝老师》448万，累计9277万；《我的间谍前男友》378万，累计5328万；《影》327万，累计6.15亿；《胖子行动队》113万，累计2.57亿；《李茶的姑妈》109万，累计5.99亿。
       周三市场大盘再创十月新低，全国单日综合票房回落至3500万以下，单日大盘创下今年第三差表现，仅略高于除夕和6月13日两天，目前十月单月的同比跌幅已扩大至29%。

       《无双》走势趋于平稳，累计分账票房与周润发主演的《澳门风云3》只剩6000万的距离。《找到你》环比基本持平，走势虽然稳健，但想要冲击3亿恐有难度。《嗝嗝老师》内地累计票房已比印度本土成绩高出一倍多。

       周五市场将迎来10余部新片开画，久违的进口大片《铁血战士》以41.80%的预排映占比，登顶排片榜冠军，并成为《碟中谍6》以来开画规模最大的进口片。国产动画《昨日青空》首日预计获得16.19%的排映空间，位列当日亚军。

   编辑：YY

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 铁血战士
关注时光网微信

相关电影/影人

铁血战士

铁血战士 (2018)

0.0

导演：沙恩·布莱克

主演：波伊德·霍布鲁克

在线播放

相关文章

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

你还记得聂风与步惊云吗？

关于《风云》你可以了解更多

《风云》的故事，得从漫画作者马荣成说起。
2

自毁形象就能演出好电影吗？

为戏"画皮"，女星走向实力派必修课

美即是好吗？颜值这个美丽的泡沫有时候也蛮孤独，这是漂..
3

一部二流特摄片为何在中国变成神剧？

纪念《恐龙特急克塞号》诞生四十周年

《恐龙特急克塞号》在热闹非凡的日本电视荧屏上只走了一..
4

自毁形象就能演出好电影吗？

为戏"画皮"，女星走向实力派必修课

美即是好吗？颜值这个美丽的泡沫有时候也蛮孤独，这是漂..
5

电影《大轰炸》宣布取消上映计划

卷入范冰冰逃税事件 导演称"清白难挡抹黑"

11
电影《大轰炸》宣布取消上映计划，曾卷入范冰冰“阴阳合..

查看更多