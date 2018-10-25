跌至冰点！周三大盘仅收3488万，排名年度倒数第三，目前十月单月的同比跌幅已扩大至29%。周五将迎来10余部新片开画，久违的进口大片《铁血战士》以41.80%的预排映占比，登顶排片榜冠军。

编辑：YY

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