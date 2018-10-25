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《神探蒲松龄》曝新海报春节上映！

成龙文豪造型书卷气十足 阮经天钟楚曦主演

2018-10-25 11:00:51 来源：Mtime时光网

成龙《神探蒲松龄》定档春节上映曝新海报，此外影片还曝光两张主演阮经天、钟楚曦的剧照。
       时光网讯成龙主演的动作奇幻贺岁大片《神探蒲松龄》，近日发布“一探奇境”版海报与三张剧照。影片将在大年初一即2月5日公映，迎战2019春节档。

       影片此次发布“一探奇境”版海报，成龙文豪造型书卷气十足，手执阴阳判，以腾云驾雾之势恣意翱翔于奇境之中，探解其中玄妙。对于此次出演文豪蒲松龄一角，不仅成龙自己表示这个角色“十分新鲜、充满挑战”，也让观众充满好奇与期待。同步曝光的剧照上，成龙虽身着宽袍大袖，却一如既往马步扎实出掌利落，目光炯炯神采奕奕。

       与此同时，影片还曝光两张主演阮经天钟楚曦的剧照。两张剧照均为中远景，暂未曝光主演面部造型，十分神秘。阮经天头带斗笠，行走在烟雾缭绕的竹林栈桥之上，低垂头颅，仿佛若有所思；钟楚曦身着红裙，以舞者之姿在空中旋转跳跃，身姿曼妙。

       2019年贺岁档的竞争激烈程度已经达到了白热化，目前已宣布定档大年初一的电影就有多达十部，覆盖各种类型。《神探蒲松龄》作为唯一一部春节档3D动作奇幻大片，携手成龙等众主创全力打造春节档合家欢。影片由刘晓光监制，严嘉执导，成龙、阮经天、钟楚曦、林柏宏、林鹏、乔杉、潘长江、苑琼丹、Luu Brothers、姜嫄等主演。

   编辑：隐饮

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关键词： 神探蒲松龄 成龙
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