时光网讯
由成龙
主演的动作奇幻贺岁大片《神探蒲松龄》
，近日发布“一探奇境”版海报与三张剧照。影片将在大年初一即2月5日公映，迎战2019春节档。
影片此次发布“一探奇境”版海报，成龙文豪造型书卷气十足，手执阴阳判，以腾云驾雾之势恣意翱翔于奇境之中，探解其中玄妙。对于此次出演文豪蒲松龄一角，不仅成龙自己表示这个角色“十分新鲜、充满挑战”，也让观众充满好奇与期待。同步曝光的剧照上，成龙虽身着宽袍大袖，却一如既往马步扎实出掌利落，目光炯炯神采奕奕。
与此同时，影片还曝光两张主演阮经天
、钟楚曦
的剧照。两张剧照均为中远景，暂未曝光主演面部造型，十分神秘。阮经天头带斗笠，行走在烟雾缭绕的竹林栈桥之上，低垂头颅，仿佛若有所思；钟楚曦身着红裙，以舞者之姿在空中旋转跳跃，身姿曼妙。
2019年贺岁档的竞争激烈程度已经达到了白热化，目前已宣布定档大年初一的电影就有多达十部，覆盖各种类型。《神探蒲松龄》
作为唯一一部春节档3D动作奇幻大片，携手成龙等众主创全力打造春节档合家欢。影片由刘晓光监制，严嘉执导，成龙、阮经天、钟楚曦、林柏宏、林鹏、乔杉、潘长江、苑琼丹、Luu Brothers、姜嫄等主演。
编辑：隐饮