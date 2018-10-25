成龙《神探蒲松龄》定档春节上映曝新海报，此外影片还曝光两张主演阮经天、钟楚曦的剧照。





影片此次发布“一探奇境”版海报，成龙文豪造型书卷气十足，手执阴阳判，以腾云驾雾之势恣意翱翔于奇境之中，探解其中玄妙。对于此次出演文豪蒲松龄一角，不仅成龙自己表示这个角色“十分新鲜、充满挑战”，也让观众充满好奇与期待。同步曝光的剧照上，成龙虽身着宽袍大袖，却一如既往马步扎实出掌利落，目光炯炯神采奕奕。









编辑：隐饮