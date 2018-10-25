山田孝之将主演讲述AV导演村西透传奇半生的电视剧《全裸导演》，由《百元之恋》导演武正晴担任总导演。

山田孝之





该剧集是Netflix日本的原创剧集，将于2019年全球上线。





剧集根据本桥信宏的纪实小说《全裸导演 村西透传》改编。村西透是日本颇有争议的成人视频AV导演，在日本泡沫经济时代有“色情皇帝”的称号。他被认为是日本AV中准纪录风格的创造者之一，这种类型在日本成人产业中至今很流行。





同时，他劣迹斑斑，有7项前科，借贷50亿日元，遭美国司法当局判刑370年，被媒体称为“行业中最肮脏的老人”。





据悉剧集将以村西透为中心，同时展现日本成人产业的崛起历史，以及其中各种各样人物的生存状态。







《全裸导演 村西透传》书影











《山田孝之的戛纳电影节》剧照



