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奈飞新剧聚焦日本著名AV导演争议人生

山田孝之主演 "百元之恋"导演武正晴执导

2018-10-25 11:04:30 来源：Mtime时光网

山田孝之将主演讲述AV导演村西透传奇半生的电视剧《全裸导演》，由《百元之恋》导演武正晴担任总导演。

山田孝之

　　时光网讯 据日媒报道，山田孝之将主演讲述AV导演村西透传奇半生的电视剧《全裸导演》，由《百元之恋》导演武正晴担任总导演。

　　该剧集是Netflix日本的原创剧集，将于2019年全球上线。

　　剧集根据本桥信宏的纪实小说《全裸导演 村西透传》改编。村西透是日本颇有争议的成人视频AV导演，在日本泡沫经济时代有“色情皇帝”的称号。他被认为是日本AV中准纪录风格的创造者之一，这种类型在日本成人产业中至今很流行。

　　同时，他劣迹斑斑，有7项前科，借贷50亿日元，遭美国司法当局判刑370年，被媒体称为“行业中最肮脏的老人”。

　　据悉剧集将以村西透为中心，同时展现日本成人产业的崛起历史，以及其中各种各样人物的生存状态。


《全裸导演 村西透传》书影

　　山田孝之表示：“当演员已经有20年，后来也当上了制片人，但我还是常常被问：‘山田先生，不做做导演吗？’以前我的回应总是‘如果有想拍的东西的话，一定会去拍的哟’。现在我终于有了更妙的回答：山田孝之想当AV导演。想当AV的帝王。不接受质疑。再见。Beautiful。Amazing。我就是帝王。”


《山田孝之的戛纳电影节》剧照

　　导演武正晴评论称：“这部Netflix原创剧将描绘村西透和那波军团崛起的1980年代。这样一部危险的、恶魔般的剧集深深吸引了我。令我回想起人生中那些最刺激、最羞耻、快乐和堕落的日子…..情欲是生命的活力源泉、最重要的组成部分。这是我无论如何都会坚持的观点。”

   编辑：sasa

关键词： Netflix 奈飞 日剧 山田孝之
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