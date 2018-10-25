电影《为你写诗》改编自吴克群2008年作词作曲并演唱的经典情歌，此次首执导筒的吴克群邀请汪苏泷和周洁琼两位人气歌手来重新演绎这首歌。





电影《为你写诗》改编自吴克群2008年作词作曲并演唱的经典情歌，歌曲《为你写诗》也代表了一代人的青春回忆。而此次首执导筒的吴克群邀请汪苏泷和周洁琼两位人气歌手来重新演绎歌曲，改编后的《为你写诗》多了俏皮感与懵懂青春中贯穿恋爱始终的青涩，带领大家进入属于他们的甜蜜纯真。





此前，《为你写诗》已在北京举办首映，首轮放映也是受到观众好评：“质疑是每个新人导演都会遇到的问题，但吴克群能够积极的去面对真的很不容易，尤其看到片子的呈现还是在水准之上的，感觉他的辛苦都值得了。”





此前，片中心跳加速到160就能穿越的独特设定使观众对影片充满期待，而随着影片片段在全国路演进行放映，也有更多的观众对这个概念有了自己的理解，接受了“穿越不过的是时间，能够静止的叫回忆”这句话。至于贯穿电影始终的“敢不敢为爱再傻一次”，观众也给出肯定回答“我敢”。

编辑：hello王小羊