张杨新作《火山》入围纪录片界"奥斯卡"——阿姆斯特丹国际纪录片电影节。张杨此前的《冈仁波齐》关注的是藏族，而《火山》聚焦的是白族。





在某种意义上，《火山》是《冈仁波齐》类型的一个延续，无论是创作方式，还是选题立意，都有这一阶段明显的“张杨风格”，朴素自然接地气。《冈仁波齐》拍的是西藏，而《火山》拍的是云南；《冈仁波齐》的镜头关注的是藏族，《火山》聚焦的是白族；创作时间上，都是一年，从冬天拍到春天。《火山》的团队仍是《冈仁波齐》的团队，执行制片人还是成功，摄影师还是郭达明。





张杨导演的云南情结很重。1998年张杨去大理旅行，从此就爱上了这个地方。20年来，先是旅居，然后长居，他在大理创作了《洗澡》、《飞越老人院》、《落叶归根》、《向日葵》几部电影的剧本。沉寂几年之后，又创作了导演风格的转型之作《冈仁波齐》。云南大理作为张杨的创作基地和灵感来源，他一直想用电影影像去勾勒一个朴素的大理，一个不只是被世外桃源、风花雪月等标签符号化的大理。





《火山》中出现了许多在汉族中已经逐渐消失的生活习俗和礼仪，而这些民俗在白族中则被保存的非常完好。在大理的土地上，传统的生活方式和现代的生活方式温和地融合在一起，都被镜头巧妙地记录了下来。11月中旬，《火山》将在荷兰阿姆斯特丹电影节进行全球首映。