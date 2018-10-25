网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

看金星古丽米娜如何再续师生缘

《你美丽了我的人生》曝光终极预告

2018-10-25 11:37:51 来源：Mtime时光网

担任该片艺术指导的金星，与女主角古丽米娜有师生之缘，古丽米娜作为2014年《中国好舞蹈》金星组的成员，夺得了全国总冠军。而这次由她担纲主演的歌舞电影邀请金星做艺术指导，两师徒再续前缘。

终极预告

　　时光网讯  11月2日由阎清秀、于德安执导，金星任艺术指导，舞蹈家、演员玉米提、古丽米娜主演的青春歌舞电影《你美丽了我的人生》将上映，该片于近日发布了终极预告，一场美丽盛宴即将拉开帷幕。

　　终极预告以电影的一首原创歌曲《美丽世界》作为背景音乐，奠定了电影青春动感的基调。这支预告以生活之美、爱情之美、歌舞之美、风光之美等多维度视角，展现了电影“美丽”的核心主题。

　　担任该片艺术指导的金星，与女主角古丽米娜有师生之缘，古丽米娜作为2014年《中国好舞蹈》金星组的成员，夺得了全国总冠军。而这次由她担纲主演的歌舞电影邀请金星做艺术指导，师徒再续前缘。

　　据悉金星作为著名的现代舞蹈家，对中国舞蹈艺术的发展一直倾注心血，在工作最忙、全年档期排满的情况下毅然决定接下这部电影，正是出于对艺术的热爱支持，希望将玉米提、古丽米娜这两位舞蹈家推向大众。

　　在拍摄电影时正值新疆零下二十度的冬天，玉米提为了拍摄一场雨中舞戏份，被凉水浇了6小时，古丽米娜在寒风中打着赤脚跳舞。创作团队克服了身心的诸多困难，辗转十几个取景地，才为观众呈现出新疆的大美河山。

　　在电影幕后团队中，有国家一级导演阎清秀、于德安参与执导，著名大师毛怀青担纲美术设计，香港金像奖得主陈志伟担任剪辑师，国家一级作曲家阿布来提·阿布力克木为全片作曲，奉献出多达15首的原创音乐，另外国家一级编导孜比江·阿迪力与好莱坞金牌编舞Elisa Montalvo互为搭配，为全片设计出美轮美奂的舞蹈。

   编辑：hello王小羊

关键词： 你美丽了我的人生 终极预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

你美丽了我的人生

你美丽了我的人生 (2018)

0.0

导演：阎清秀

主演：玉米提

在线播放

金星

金星

Jin Xing

职业：演员

查看影人作品  >

玉米提

玉米提

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

你还记得聂风与步惊云吗？

关于《风云》你可以了解更多

《风云》的故事，得从漫画作者马荣成说起。
2

自毁形象就能演出好电影吗？

为戏"画皮"，女星走向实力派必修课

美即是好吗？颜值这个美丽的泡沫有时候也蛮孤独，这是漂..
3

一部二流特摄片为何在中国变成神剧？

纪念《恐龙特急克塞号》诞生四十周年

《恐龙特急克塞号》在热闹非凡的日本电视荧屏上只走了一..
4

自毁形象就能演出好电影吗？

为戏"画皮"，女星走向实力派必修课

美即是好吗？颜值这个美丽的泡沫有时候也蛮孤独，这是漂..
5

电影《大轰炸》宣布取消上映计划

卷入范冰冰逃税事件 导演称"清白难挡抹黑"

11
电影《大轰炸》宣布取消上映计划，曾卷入范冰冰“阴阳合..

查看更多