担任该片艺术指导的金星，与女主角古丽米娜有师生之缘，古丽米娜作为2014年《中国好舞蹈》金星组的成员，夺得了全国总冠军。而这次由她担纲主演的歌舞电影邀请金星做艺术指导，两师徒再续前缘。





终极预告以电影的一首原创歌曲《美丽世界》作为背景音乐，奠定了电影青春动感的基调。这支预告以生活之美、爱情之美、歌舞之美、风光之美等多维度视角，展现了电影“美丽”的核心主题。





担任该片艺术指导的金星，与女主角古丽米娜有师生之缘，古丽米娜作为2014年《中国好舞蹈》金星组的成员，夺得了全国总冠军。而这次由她担纲主演的歌舞电影邀请金星做艺术指导，师徒再续前缘。





据悉金星作为著名的现代舞蹈家，对中国舞蹈艺术的发展一直倾注心血，在工作最忙、全年档期排满的情况下毅然决定接下这部电影，正是出于对艺术的热爱支持，希望将玉米提、古丽米娜这两位舞蹈家推向大众。





在拍摄电影时正值新疆零下二十度的冬天，玉米提为了拍摄一场雨中舞戏份，被凉水浇了6小时，古丽米娜在寒风中打着赤脚跳舞。创作团队克服了身心的诸多困难，辗转十几个取景地，才为观众呈现出新疆的大美河山。





在电影幕后团队中，有国家一级导演阎清秀、于德安参与执导，著名大师毛怀青担纲美术设计，香港金像奖得主陈志伟担任剪辑师，国家一级作曲家阿布来提·阿布力克木为全片作曲，奉献出多达15首的原创音乐，另外国家一级编导孜比江·阿迪力与好莱坞金牌编舞Elisa Montalvo互为搭配，为全片设计出美轮美奂的舞蹈。

编辑：hello王小羊