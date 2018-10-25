《战斗民族养成记》首曝海报预告，该片讲述了上海小伙彭鹏为了追求真爱远赴俄罗斯，遭遇彪悍岳父大人的异国奇遇故事。





在最新曝光的“即刻开撕”版先导预告中，首次将“战斗民族”这一概念直观具体的传递给观众。影片不仅展现了冰雪王国俄罗斯的冬季美景，更有战斗民族的彪悍日常。上海准女婿不只经历了具有大佬气质的俄罗斯岳父设置的一系列脑洞大开的考验，更是被“坦克运柴火”“猎杀狗熊”“伏特加炸弹”的场景惊呆。





编辑：隐饮