时光网讯
今日，改编自高分剧《战斗民族养成记》
电影版曝光了“即刻开撕”版概念海报和先导预告。海报中人熊并排坐在桑拿房中的设定充满紧张感和喜剧色彩。预告中，更是将“战斗民族”彪悍的民风和俄罗斯文化展现的淋漓尽致。该片讲述了上海小伙彭鹏为了追求真爱远赴俄罗斯，遭遇彪悍岳父大人的异国奇遇故事。
在最新曝光的概念海报中，半裸男人和庞大的狗熊身裹浴巾背对观众，并排坐在桑拿房内一起蒸桑拿。这一幕有趣的同框表面看似平静祥和，却让人感到暗藏的重重危机，这对格外新奇和独特的组合，不仅喜感十足，“打野战、喝大酒、斗狗熊”几个字更是让人越发期待下一秒的故事会有怎样的神走向，堪称一部中俄版《拜见岳父大人》
。
在最新曝光的“即刻开撕”版先导预告中，首次将“战斗民族”这一概念直观具体的传递给观众。影片不仅展现了冰雪王国俄罗斯的冬季美景，更有战斗民族的彪悍日常。上海准女婿不只经历了具有大佬气质的俄罗斯岳父设置的一系列脑洞大开的考验，更是被“坦克运柴火”“猎杀狗熊”“伏特加炸弹”的场景惊呆。
爱情喜剧电影《战斗民族养成记》
由阿卡季·萨何拉什维利和夏昊共同执导，董畅、维塔利·哈耶夫、丽萨·加纳诺娃、谢尔盖·切尔科夫等主演。
编辑：隐饮