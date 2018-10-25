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两部华语片入围奥斯卡最佳动画大名单

《大世界》《幸福路上》和"超人2"并列

2018-10-25 14:58:05 来源：Mtime时光网

全球25部动画佳作入围奥斯卡大名单，你看过几部？
　　时光网讯 奥斯卡官方今日公布最佳动画长片奖25强大名单，包括有中国大陆的《大世界》与中国台湾《幸福路上》两部华语片。


　　据悉这25部片有一些还未在美国洛杉矶进行放映，不符合获得提名的需求，因此片方要赶在明年1月22日奥斯卡公布提名前，安排影片在美放映。

大名单如下，标★有望获得提名的影片，标●为华语片






作者：小火纸   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 奥斯卡 最佳动画长片 大世界 幸福路上
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