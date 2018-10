电影的音乐表演精彩程度绝对让观众为之起舞(毕竟皇后乐团的歌曲几乎是优质保证),但这反而凸显电影故事和叙事方式的创新不足。所幸电影以家庭、艺术家天赋为主题,在结尾的精彩表演桥段更意外带出正面能量。





英国摇滚乐团QUEEN皇后乐团红遍全球,许多首经典歌曲《We are the Champions》、《We Will Rock You》、《Somebody to Love》等,相信连90年后的观众都耳熟能详。

















电影从默丘里成名前在机场做行李搬运工开始,一天默丘里毛遂自荐加入杰·泰勒与布莱恩·梅的乐团,恰巧当天原本的主唱辞职,默丘里用自己横跨四个八度的超广音域说服两人,开启皇后乐团的摇滚传奇。





























但或许因默丘里本人从未公开提过自己的性向与爱滋病情(除了过世前一天发表声明证实罹病),电影对这些部分非常轻描淡写,甚至到过度正面包装的程度。