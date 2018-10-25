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"波西米亚狂想曲"独家影评：不够摇滚

音乐表演非常精彩 叙事方式过于保守

2018-10-25 16:04:47 来源：Mtime时光网

皇后乐队传记片《波西米亚狂想曲》音乐表演非常精彩，但故事讲得中规中矩，少了摇滚乐黑暗、愤世嫉俗的印象。

《波西米亚狂想曲》海报

　　时光网洛杉矶讯 以皇后乐团最热销单曲为名的传记电影《波西米亚狂想曲》有许多精彩激昂的音乐表演片段，但是故事剧情与叙事方式照本宣科。对于一个讲述前卫摇滚乐团主唱的故事而言，《波西米亚狂想曲》打了135分钟的安全牌。

　　电影的音乐表演精彩程度绝对让观众为之起舞（毕竟皇后乐团的歌曲几乎是优质保证），但这反而凸显电影故事和叙事方式的创新不足。所幸电影以家庭、艺术家天赋为主题，在结尾的精彩表演桥段更意外带出正面能量。

　　英国摇滚乐团QUEEN皇后乐团红遍全球，许多首经典歌曲《We are the Champions》、《We Will Rock You》、《Somebody to Love》等，相信连90年后的观众都耳熟能详。

　　电影《波西米亚狂想曲》以皇后乐团经典6分钟长的歌剧摇滚歌曲为名，讲述“英国的第一位亚裔摇滚巨星”主唱弗雷迪·默丘里从组团起之后15年的故事

　　前后花了8年制作、历经拍摄日程剩两周临时换导演风波后，电影《波西米亚狂想曲》以1985年皇后乐团“拯救生命慈善演唱会”的表演作为开头与结尾

中文剧场版预告

　　拉米·马雷克饰演的弗雷迪·默丘里，与团员罗杰·泰勒（本·哈迪饰演）、布莱恩·梅（格威利姆·李饰演）、与约翰·迪肯（约瑟夫·梅泽罗饰演）三人一上台，几乎一比一重现当年表演实况，精准到连台上的摄影师和工作人员走位几乎都一模一样。 （马雷克月前受访时透露，这场万众瞩目的表演桥段是开拍的第一场戏，让人更佩服主创与主演们的创作与表演功力。）

　　电影从默丘里成名前在机场做行李搬运工开始，一天默丘里毛遂自荐加入杰·泰勒与布莱恩·梅的乐团，恰巧当天原本的主唱辞职，默丘里用自己横跨四个八度的超广音域说服两人，开启皇后乐团的摇滚传奇。

拉米·马雷克饰演的弗雷迪·默丘里（右），几乎以假乱真

　　电影《波西米亚狂想曲》有皇后乐团成员布莱恩·梅与约翰·迪肯挂名电影的音乐制作人，焦点放在多首脍炙人口的歌曲幕后制作的过程，包括《波西米亚狂想曲》、《We Will Rock You》等，这部分与现实差异度不大。

　　其中，电影呈现当年他们闭关录制6分钟《波西米亚狂想曲》的过程，展现皇后乐团每个成员前卫、创新的音乐天赋，更描绘团员之间就像亲人一样的吵闹互信。

　　电视剧《黑客军团》的36岁埃及裔美国演员拉米·马雷克戴上假暴牙饰演默丘里，他的外表与肢体动作表演传神逼真，真实捕捉默丘里极度戏剧化、感染力十足的舞台魅力（不过假暴牙挺抢戏的就是了）。

　　《波西米亚狂想曲》剧本美中不足的，是缺乏胆试创新得讲述这个前卫乐团的故事，少了一般摇滚乐的黑暗愤世嫉俗的印象

皇后乐队

　　电影编剧安东尼·麦卡滕对传记电影并不陌生，去年冲奥的英国首相丘吉尔传记电影《至暗时刻》就是他执笔，所以这次《波西米亚狂想曲》故事对主角默丘里的性格描绘短绌，令人有些意外。反倒是对皇后乐团的其他成员、以及默丘里的前女友玛莉·奥斯汀（露西短绌宝通饰演）的描述更有新意。

　　《波西米亚狂想曲》不隐讳演出默丘里的性向、乐坛的酒醉金迷、患有爱滋病等，从开头默丘里朝一个男性路人抛媚眼（接下来就遇到前女友玛莉短绌奥斯汀），默丘里向玛丽坦承自己是“双性恋”，到他和经纪人保罗·普朗特（艾伦·里奇饰演）、以及吉姆·赫顿（Aaron McCusker饰演）的恋情，丝毫不避讳讨论默丘里的性向。

　　但或许因默丘里本人从未公开提过自己的性向与爱滋病情（除了过世前一天发表声明证实罹病），电影对这些部分非常轻描淡写，甚至到过度正面包装的程度。

　　所幸电影《波西米亚狂想曲》用皇后乐团最著名的“拯救生命”慈善表演结尾，精彩真实重现大部分的表演桥段。电影中上百万现场观众欢动雷声的壮观场景让人全神起鸡皮疙瘩，深刻感受到团员／演员们用生命在演出，激昂的感染力穿透感官。

（目前该片的烂番茄新鲜度52%，均分5.7，42评22鲜，好评和差评参半；而meta均分也仅有50分，一共17个媒体评分中，10个评分保持中立，好评和差评比例4:3。）

作者：Stephanie Wu   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： StephanieWu 波西米亚狂想曲 影评
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波西米亚狂想曲

波西米亚狂想曲 (2018)

0.0

导演：布莱恩·辛格

主演：拉米·马雷克

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拉米·马雷克

拉米·马雷克

Rami Malek

职业：演员 | 制作人

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