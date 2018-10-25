汤姆·哈迪表示：“IMAX会带给你无与伦比的享受，震撼到令人难以想象。这是一部惊悚喜剧动作片，IMAX会令它更加不可思议。”





电影《毒液：致命守护者》率先在北美地区上映后随即化身“票房收割机”，截至目前约1.7亿美金的战绩使之创造了北美影史十月最佳开画票房记录。作为将在中国11月横空出世的好莱坞大片，这部另类超级英雄大作备受瞩目。影片根据漫威漫画《致命保护者》和 《共生体星球》改编， 由《僵尸之地》的导演鲁本·弗雷斯执导，导演鲁本在看完IMAX版本后大赞其震撼和颠覆以往的感官体验：“我上周去看了IMAX版的毒液，太精彩了，真是完全不一样的体验，一定要去IMAX大银幕上观赏。”

在演员阵容方面可谓看点十足，曾主演《星球大战外传：侠盗一号》的里兹·阿迈德在剧中饰演生命基金会老板卡尔顿·德雷克，里兹·阿迈德在采访中毫不吝惜对IMAX版的溢美之词，直言想再刷IMAX，他说：“配合影片的特效和动作场面，IMAX会令你仿佛置身其中。”

《毒液》的男主——肌肉型男汤姆·哈迪也尤为认同里兹，更补充到：“IMAX会带给你无与伦比的享受，震撼到令人难以想象。这是一部惊悚喜剧动作片，IMAX会令它更加不可思议。”汤姆·哈迪曾主演《敦刻尔克》《盗梦空间》《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》等口碑大片，此次“汤老师”在《毒液》中饰演的记者埃迪·布洛克与外星生物融合共生也将是影片的最大看点，此外他在片中令观众过足眼瘾的极限飙车、威慑力十足的暴乱变身，震撼不已的终极混战都将成为IMAX大银幕上的不可错过的瞬间。