时光网讯
根据刘慈欣同名科幻小说改编的电影《流浪地球》
今天在中国航天发祥地——北京中国运载火箭技术研究院内的中华航天博物馆举办发布会。导演郭帆
、原著作者刘慈欣
、特别出演吴京
，屈楚萧
、李光洁
、吴孟达
等主演全阵容亮相。
发布会现场，《流浪地球》曝光影片预告与概念海报，同时宣布定档2019大年初一上映，国产科幻片终于高调杀入贺岁档！
将中国科幻独有理念搬上银幕
大刘“作者应给电影创作充分自由”
《流浪地球》讲述了在不久的未来太阳即将毁灭，人类已无法生存，面对绝境，全人类开启了“流浪地球”计划，试图带着地球一起逃离太阳系，寻找人类新家园的故事。科幻大片始终是中国电影市场空缺的一个类型。那么《流浪地球》能否填补中国电影缺失的一环？
导演郭帆回忆起筹拍影片的契机时，表示：“我觉得《流浪地球》可能是我们现阶段更容易去实现的一个作品，因为不管从它的理念还是它实现的难度程度上，特别是理念上面，中国人对土地、对地球的眷恋是中国人特殊的，包括我们带着地球离开这件事情，这不是西方思维下的一个想法。所以这个从中文学、从基础的思路上，最符合我们中国科幻的一个点。”
虽然《三体》电影成为“一代失踪”片，但刘慈欣对《流浪地球》剧组依然投上了信任票。今天亲临发布会为电影改编站台的刘慈欣表示：“电影和小说是很不一样的，两种艺术，它遵循的艺术规律完全不一样，所以说我觉得电影主要创作者应该是导演、编剧、制片人，他对原著肯定有很大的改动，原作者应该理解，给他们充分的自由。”
“成了是英雄死了是烈士"”
吴京力挺国产科幻片迈出第一步
吴京在《流浪地球》中饰演了一位英雄宇航员，导演透露这个角色曾在太空中休眠12年。对于吴京来说，影片最打动他的是角色里的人性，他在发布会上说:“这个角色不仅仅是一个航天员，也是一位深爱着孩子的好父亲。父亲为了自己孩子义无反顾的付出，甚至消耗自己生命的情感，让我想起了我大儿子吴所谓同学早产的时候，他在被下达病危通知并住在ICU十几天的那些日子，我想用自己的生命换取儿子的平安。所以看到这个剧本的时候，让我特别有同感”
谈到加盟《流浪地球》的缘由，吴京表态“我们就抱着成了是英雄死了是烈士的心态来拍这个电影的”，郭帆踏出国产科幻片的第一部也让他想到自己拍《战狼》的经历。吴京说：“中国科幻片一直没有人拍，我看到郭帆导演就想到我拍《战狼1》的状态，当时没有人拍军事类型片，不相信这电影有人看，但我就想如果我不拍，中国永远没人拍的话，我们又要落后别人五年十年，现在终于有第一个拍科幻电影的人了，我特别懂郭帆导演，如果我们不拍科幻类型，这时候不拍我们又得落后人家”
手绘概念海报地球“消失”
定档预告呈现勇气与希望
《流浪地球》的首张全手绘概念海报在发布会上正式揭晓。海报上一本厚厚的书被“雕刻”成太阳系八大行星的图案。有意思的是，这个概念海报中，八大行星唯独不见地球踪影，从正面切题“流浪地球”。活动现场刘慈欣强调：地球没有消失，它像一艘宇宙飞船在宇宙中航行，这样的移动给整个人类的命运都带来了巨大变化。
发布会的最后，《流浪地球》揭晓了影片的“冒险启程”版预告，预告片一开始就从太空舱回到了地球，此时地球已经被冰雪覆盖，为了生存人类只得寄希望于离开地球表面，移居地下城。几个风暴场面就勾勒出末世氛围，被冰雪覆盖的东方明珠和上海奥运大厦也都在预告片中惊鸿一瞥。
万物有始有终，面对太阳即将毁灭的事实，人类只能倾尽所有带着地球一起离开太阳系，寻找新的家园。由屈楚萧、李光洁、吴孟达、赵今麦等人组成的冒险小分队，不顾风雪的暴虐深入行星发动机，而与此同时吴京扮演的领航员也乘坐火箭飞向太空。在生死存亡的时刻，是他们拯救人类于危难之中。导演表示希望这款预告呈现勇气和希望的关系，“我觉得希望是有勇气迈出那一步的时候才会出现”。
电影《流浪地球》将于2019年大年初一上映。