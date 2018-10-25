发布会现场，《流浪地球》曝光影片预告与概念海报，同时宣布定档2019大年初一上映，国产科幻片终于高调杀入贺岁档！

将中国科幻独有理念搬上银幕

大刘“作者应给电影创作充分自由”





《流浪地球》讲述了在不久的未来太阳即将毁灭，人类已无法生存，面对绝境，全人类开启了“流浪地球”计划，试图带着地球一起逃离太阳系，寻找人类新家园的故事。科幻大片始终是中国电影市场空缺的一个类型。那么《流浪地球》能否填补中国电影缺失的一环？





导演郭帆回忆起筹拍影片的契机时，表示：“我觉得《流浪地球》可能是我们现阶段更容易去实现的一个作品，因为不管从它的理念还是它实现的难度程度上，特别是理念上面，中国人对土地、对地球的眷恋是中国人特殊的，包括我们带着地球离开这件事情，这不是西方思维下的一个想法。所以这个从中文学、从基础的思路上，最符合我们中国科幻的一个点。”





虽然《三体》电影成为“一代失踪”片，但刘慈欣对《流浪地球》剧组依然投上了信任票。今天亲临发布会为电影改编站台的刘慈欣表示：“电影和小说是很不一样的，两种艺术，它遵循的艺术规律完全不一样，所以说我觉得电影主要创作者应该是导演、编剧、制片人，他对原著肯定有很大的改动，原作者应该理解，给他们充分的自由。”