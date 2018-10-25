时光网讯 刘伟强
新片《武林怪兽》
今日宣布定档12月21日上映，博纳董事长于冬
为“宣发”自家电影又贡献新闻点：“贺岁档我的对手，有5年是张艺谋
，1年是姜文
，3年是冯小刚
，今年他们都不在，可以说我们就独霸江湖了！”这次古天乐
重回大侠形象，引发回忆杀。
《武林怪兽》集结了华语电影圈的金牌团队，导演刘伟强、监制尔冬升
、动作指导李达超
均曾拿下金像奖。其中，香港导演协会现任会长刘伟强和前任会长尔冬升相识已久，私交甚笃，此次却是两人首度携手合作。
当天这两位“最佳拍档”一上台就开启互相吐槽模式，刘伟强透露跟尔冬升“八十年代就见过，但当时他是大明星，我认识他他不认识我”，尔冬升则搞笑回应“我是从小看刘伟强的戏长大的”。说到二人这次难得的合作，刘伟强表示“尔导给我很多信任，我怎么拍都行，他都不管我”，尔冬升则一脸无辜地表示“反正你也不听我的”，两个好朋友之间的“相爱相杀”让现场数次爆发欢笑。
说起促成两位大导的首次合作，于冬宣称“能用一部戏把这两位同时请来，除了我之外没有第二个人能做到”。他表示这两位导演“代表着香港电影最辉煌的三十年”，“他们各自创造了那么多纪录，现在又联手打造了这样一部古装喜剧大片，可以说是非常值得大家期待了。”
于冬表示：“圣诞节紧接着就是跨年，每年这个时候博纳都不会缺席，从最早的《无间道3》
开始就没停下来过，到今年差不多有13个年头了，每年的这个档期，电影市场的气氛都是最热烈最浓厚的，今年就轮到我们《武林怪兽》独霸江湖了。”
发布会现场还播放了“圣诞最强合家欢”特辑，特辑中，时隔多年重演大侠的古天乐一亮相就引爆一波回忆杀，而充满反差喜感的特辑内容更引发现场笑声一片。
接下来，陈学冬
、郭碧婷
、王太利
、周冬雨
和潘斌龙
围绕“谁是英雄”和“谁是凡人”的话题分别投票。潘斌龙认为自己既是“英雄”也是“凡人”，理由是“我武器厉害，造型也帅，颜值也没服过谁，而且我确实挺烦人的”；王太利称最“烦人”的是潘斌龙和孔连顺：“他俩戏里扮相太惊艳了，舞姿婀娜，感觉要抢我的饭碗。”
陈学冬称周冬雨“戏里烦人”，“但戏外她就美了。”还爆料周冬雨私底下很活泼，古灵精怪；对此，周冬雨的解释是因为戏中一心追求师兄陈学冬，所以才会招人烦，不过她大胆爆料称“最烦人的是导演”：“他拍戏效率太高，幸福得我都不好意思了。”当大家看到郭碧婷票选导演刘伟强是“英雄”时，也纷纷改投导演，起初投自己一票的潘斌龙更是第一时间跑票并表示“我还是挺懂事儿的”。
据悉，《武林怪兽》讲述了明朝年间，东厂重金悬赏捉拿宫中逃走怪兽，而此时几股江湖势力暗地集合准备劫取官银，却与怪兽迎面相撞，从而引发的一系列爆笑故事。
编辑：hello王小羊