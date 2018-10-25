《武林怪兽》定档12月21日上映，博纳董事长于冬为“宣发”自家电影又贡献新闻点：“贺岁档我的对手，有5年是张艺谋，1年是姜文，3年是冯小刚，今年他们都不在，可以说我们就独霸江湖了！”









当天这两位“最佳拍档”一上台就开启互相吐槽模式，刘伟强透露跟尔冬升“八十年代就见过，但当时他是大明星，我认识他他不认识我”，尔冬升则搞笑回应“我是从小看刘伟强的戏长大的”。说到二人这次难得的合作，刘伟强表示“尔导给我很多信任，我怎么拍都行，他都不管我”，尔冬升则一脸无辜地表示“反正你也不听我的”，两个好朋友之间的“相爱相杀”让现场数次爆发欢笑。





说起促成两位大导的首次合作，于冬宣称“能用一部戏把这两位同时请来，除了我之外没有第二个人能做到”。他表示这两位导演“代表着香港电影最辉煌的三十年”，“他们各自创造了那么多纪录，现在又联手打造了这样一部古装喜剧大片，可以说是非常值得大家期待了。”









发布会现场还播放了“圣诞最强合家欢”特辑，特辑中，时隔多年重演大侠的古天乐一亮相就引爆一波回忆杀，而充满反差喜感的特辑内容更引发现场笑声一片。









陈学冬称周冬雨“戏里烦人”，“但戏外她就美了。”还爆料周冬雨私底下很活泼，古灵精怪；对此，周冬雨的解释是因为戏中一心追求师兄陈学冬，所以才会招人烦，不过她大胆爆料称“最烦人的是导演”：“他拍戏效率太高，幸福得我都不好意思了。”当大家看到郭碧婷票选导演刘伟强是“英雄”时，也纷纷改投导演，起初投自己一票的潘斌龙更是第一时间跑票并表示“我还是挺懂事儿的”。





据悉，《武林怪兽》讲述了明朝年间，东厂重金悬赏捉拿宫中逃走怪兽，而此时几股江湖势力暗地集合准备劫取官银，却与怪兽迎面相撞，从而引发的一系列爆笑故事。

编辑：hello王小羊