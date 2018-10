成立于1970年的Queen是英国殿堂级摇滚乐队,即使你不怎么关心摇滚乐,都可能很多渠道听过 ‎We Will Rock You、We Are The Champions这两首歌,尤其是体育比赛时。





1991年主唱、主要的词曲作者弗雷迪·默丘里因艾滋病引发支气管炎去世,虽然后来保罗·罗杰斯、亚当·兰伯特都客串过主唱,但在很多硬核歌迷心目中皇后乐队已成过去时。