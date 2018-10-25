民族电影与移动电影院展开战略合作仪式，移动电影院CEO高群耀表示，希望借助移动互联网优势，让民族电影走向世界，让海外华人以及更多全球观众看上中国电影。

时光网讯 10月25日，民族电影与移动电影院战略合作暨上线仪式在北京举行。首批上线移动电影院的十部优秀民族电影主创人员，著名电影导演麦丽丝，著名演员娜仁花、巴音，移动电影院CEO高群耀等嘉宾出席了本次活动。





在本次活动上，中国少数民族文化艺术促进会影视委员会与移动电影院签署战略合作协议，助力民族电影的传播推广，并授予移动电影院理事单位证书；移动电影院将成为2019-2020年北京国际电影节民族电影展版块的战略合作伙伴，及影片征集和展示平台；同时，宣布“新视代手机电影工作室”正式成立。













移动电影院CEO高群耀表示，希望借助移动互联网优势，通过移动电影院覆盖更多下沉区域，不仅是对中国影视市场的增量拓展，更是未来民族影片传播的重要渠道。让民族电影走向世界，让海外华人，以及更多的全球观众看上中国电影，是我们的使命。下一步移动电影院将在北美、东盟十国和粤港澳大湾区等部分国家和地区寻求更多的合作机会，把“引进来”和“走出去”更好地结合起来，共同促进民族电影的蓬勃发展。





移动电影院自上线以来，一直注重为中国电影市场做增量服务，运用手机平台讲好中国故事，传播中国声音。借助现代传媒拓展民族电影宣传推广渠道、促进民族电影直达人民群众、推动民族电影参与国际交流。





新视代手机电影工作室的成立，旨在以手机作为拍摄介质进行电影创作，在少数民族群众聚集的偏远地区，通过文化扶贫培训支援，使当地年轻人拿起手机拍摄电影，这是手机电影工作室的重要使命。手机电影的发展不仅为保护传承多民族文化遗产提供了物质手段，也可以成为一股充满生机活力的电影新势力。

编辑：隐饮