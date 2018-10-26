时光网多伦多讯
福斯影业出品、沙恩·布莱克
（《钢铁侠3》
）执导的最新版《铁血战士》
，自9月14日全美公映之后，全球一共拿到了1.27亿美元的票房。此前的三十年来，这个动作/科幻系列中，一共囊括了五部影片——1987年《铁血战士》
、1990年《铁血战士2》
、2004年《异形大战铁血战士》
、2007年《异形大战铁血战士2》
，与2010年《铁血战士》
。
全家福 《金刚狼3》，霍布鲁克
好事多磨，当初试镜《金刚狼3》
之后将近三个月，霍布鲁克才得到了“唐纳德·皮尔斯”这一角色；而在《铁血战士》
中，他则是取代了本尼西奥·德尔·托罗
，拿下了“奎因·麦肯纳”这一角色。至于为什么想要参演本片？他告诉时光网记者，完全是冲着导演沙恩·布莱克！
《房间》，雅各布 《房间》
中的雅各布，出生以来就被变态生父一直囚禁在地下室中；《奇迹男孩》
中他饰演的角色，天生就是颅面畸形患者；而在《铁血战士》
中，雅各布依然不走寻常路，饰演了一位艾斯伯格症候群（相当于没有智能障碍的自闭症）患者，为这本该充满雄性荷尔蒙气息的好莱坞大片儿，注入了一丝现实的味道。
Mtime：沙恩·布莱克是一名非常优秀的编剧兼导演，同时又是第一部《铁血战士》（1987版）的演员，他对这个系列的了解，是否让你们对本片更有自信？ 波伊德·霍布鲁克
：如果不是沙恩·布莱克，我可能不会参演本片
，这次的故事是一次全面进化。他参演了第一部《铁血战士》
，好像还参与了剧本创作。三十年来，他创作了电影史上最优秀的一些电影作品，并且把所用的经验应用在本片中。这即是一部恐怖片，也是一部科幻片，有戏剧、有动作、有血腥，应有尽有
，所以我觉得如果要拍“铁血战士”，这是最好的时机。
两人在《铁血战士》中
Mtime：雅各布，你熟悉《铁血战士》系列吗，参演这个系列你激动不激动？
雅各布·特瑞布雷
：在试镜之前，我知道铁血战士是什么样子，也看了老版电影，做好了功课。
霍布鲁克：你还试镜了啊？我以为他们直接要了你，他真的为这个角色做了很多准备。
雅各布：没错，谢谢你。
导演沙恩·布莱克（左），一个这次没接受采访，采访中却无处不在的男人
Mtime：做了哪些准备？
霍布鲁克：他确实做了很多研究，我很佩服他
雅各布：谢谢，沙恩·布莱克和我一起去了康涅狄格州的自闭症中心，我们见了里面的负责人，还有里面的一些小孩。我和那里的每个人都成了好朋友，我们一起做饼干，一起玩桌游，打牌，很好玩。