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2018-10-26 08:12:23 来源：Mtime时光网

"金刚狼3"大反派

"房间"中的"奇迹男孩"

电影版"惩罚者"

奥巴马白宫晚宴戏精"翻译"

成年的"月光男孩"

长得最像耶稣的军人配角

新《铁血战士》今日中国内地上映，来看看在多伦多电影节期间，影片中的一众主创，都与时光网记者交流了哪些问题？
　　时光网多伦多讯　福斯影业出品、沙恩·布莱克《钢铁侠3》）执导的最新版《铁血战士》，自9月14日全美公映之后，全球一共拿到了1.27亿美元的票房。此前的三十年来，这个动作/科幻系列中，一共囊括了五部影片——1987年《铁血战士》、1990年《铁血战士2》、2004年《异形大战铁血战士》、2007年《异形大战铁血战士2》，与2010年《铁血战士》


全家福

　　那么本次最新版《铁血战士》的拍摄过程中都有哪些趣事？影片最大的亮点是什么？与也许是史上和“铁血战士”最有缘分的导演沙恩·布莱克合作又是怎样的体验？多伦多电影节期间，时光网与波伊德·霍布鲁克雅各布·特瑞布雷特拉文特·罗兹托马斯·简吉甘-迈克尔·凯奥古斯托·阿奎莱拉这些影片主创们，聊了聊各自对于“铁血战士”这一耳熟能详的超级IP，有怎样的理解。

　　身为出生于美国肯塔基州的模特，1米88的波伊德·霍布鲁克此前曾出现在《米尔克》《逃出熔炉》《消失的爱人》与Netflix美剧《毒枭》中。去年，因霍布鲁克在《金刚狼3：殊死一战》中的表演，观众们认识了这位敢于狼叔正面对杠的“生化人”。他的演艺生涯并不总是一帆风顺的，早年间寄了将近200盘试镜的带子，才最终能在电影中出演具有分量的角色。


《金刚狼3》，霍布鲁克

　　好事多磨，当初试镜《金刚狼3》之后将近三个月，霍布鲁克才得到了“唐纳德·皮尔斯”这一角色；而在《铁血战士》中，他则是取代了本尼西奥·德尔·托罗，拿下了“奎因·麦肯纳”这一角色。至于为什么想要参演本片？他告诉时光网记者，完全是冲着导演沙恩·布莱克！

　　继2015年的《房间》与去年年底的《奇迹男孩》之后，好莱坞可能已经没有人不认识雅各布·特瑞布雷这个人小鬼大、演技让人咋舌的小男孩儿了。10月份刚刚满12岁、来自加拿大的他，第一次出演电影是2013年的《蓝精灵2》。之后合作的都是布丽·拉尔森朱莉娅·罗伯茨这样影后级别的巨星，雅各布也毫无压力，在成年演员面前发挥毫不逊色。


《房间》，雅各布

　　《房间》中的雅各布，出生以来就被变态生父一直囚禁在地下室中；《奇迹男孩》中他饰演的角色，天生就是颅面畸形患者；而在《铁血战士》中，雅各布依然不走寻常路，饰演了一位艾斯伯格症候群（相当于没有智能障碍的自闭症）患者，为这本该充满雄性荷尔蒙气息的好莱坞大片儿，注入了一丝现实的味道。

　　Mtime：沙恩·布莱克是一名非常优秀的编剧兼导演，同时又是第一部《铁血战士》（1987版）的演员，他对这个系列的了解，是否让你们对本片更有自信？

　　波伊德·霍布鲁克如果不是沙恩·布莱克，我可能不会参演本片，这次的故事是一次全面进化。他参演了第一部《铁血战士》，好像还参与了剧本创作。三十年来，他创作了电影史上最优秀的一些电影作品，并且把所用的经验应用在本片中。这即是一部恐怖片，也是一部科幻片，有戏剧、有动作、有血腥，应有尽有，所以我觉得如果要拍“铁血战士”，这是最好的时机。


两人在《铁血战士》中

　　Mtime：雅各布，你熟悉《铁血战士》系列吗，参演这个系列你激动不激动？

　　雅各布·特瑞布雷：在试镜之前，我知道铁血战士是什么样子，也看了老版电影，做好了功课。

　　霍布鲁克：你还试镜了啊？我以为他们直接要了你，他真的为这个角色做了很多准备。

　　雅各布：没错，谢谢你。


导演沙恩·布莱克（左），一个这次没接受采访，采访中却无处不在的男人

　　Mtime：做了哪些准备？

　　霍布鲁克：他确实做了很多研究，我很佩服他

　　雅各布：谢谢，沙恩·布莱克和我一起去了康涅狄格州的自闭症中心，我们见了里面的负责人，还有里面的一些小孩。我和那里的每个人都成了好朋友，我们一起做饼干，一起玩桌游，打牌，很好玩。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：Jami Philbrick 关键词： 铁血战士 多伦多 专访 波伊德·霍布鲁克 雅各布·特瑞布雷

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