









两人在《铁血战士》中





Mtime：雅各布，你熟悉《铁血战士》系列吗，参演这个系列你激动不激动？









霍布鲁克：你还试镜了啊？我以为他们直接要了你，他真的为这个角色做了很多准备。





雅各布：没错，谢谢你。







导演沙恩·布莱克（左），一个这次没接受采访，采访中却无处不在的男人





Mtime：做了哪些准备？





霍布鲁克：他确实做了很多研究，我很佩服他





雅各布：谢谢，沙恩·布莱克和我一起去了康涅狄格州的自闭症中心，我们见了里面的负责人，还有里面的一些小孩。我和那里的每个人都成了好朋友，我们一起做饼干，一起玩桌游，打牌，很好玩。