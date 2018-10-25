《大世界》入围奥斯卡最佳动画长片,片方第一时间向时光网提供了由海报设计大师黄海操刀的艺术海报,并独家透露了导演刘健新片《上大学》的进展。《上大学》制作将持续3年，2020或2021年上映。



时光网讯 美国电影艺术与科学学院近日公布了角逐第 91 届奥斯卡最佳动画长片奖的影片名单，共有25部来自世界各地的动画影片入围，由中国导演刘健执导的 美国电影艺术与科学学院近日公布了角逐第 91 届奥斯卡最佳动画长片奖的影片名单，共有25部来自世界各地的动画影片入围，由中国导演刘健执导的 《大世界》 在列。片方为此发布了由海报设计大师黄海操刀的艺术海报。





海报中最引人注目的是画面正中央的两大块血红欲滴生肉，肉的颜色生猛刺目，象征着尘世中汹涌的物欲。肉的背后有两个黑色的人影形成对峙，右边的人影被生肉遮住了脸，他手中紧紧攥着一把指向对手的刀子，身体却向后怯缩着，左边的人影则相反，他赤手空拳却笔直站立，清晰的侧面轮廓使他看上去神秘而坚定，一场交锋一触即发。两人身后的背景墙上是水墨泼洒的血迹，黑色、浪漫而危险。

















影片讲述了90年代初期，南方艺术学院美术系学生张小军，在懵懂又美好的青春时光里，经历了友情与爱情、理想与现实，艺术追求与自我表达的种种困境之后，最终收获自我成长的故事。





据制片方透露，和刘健导演之前的作品相比，《上大学》在制作方面将会更加精良，镜头数更多，剪辑节奏更快，因为讲述的是青春故事，画风也将从黑色浪漫转向明亮的浪漫。





《上大学》此前已经入围亚洲电影投资会（HAF），这是亚洲范围内最有影响力的项目创投平台，宁浩、姜文、文牧野的影片项目在早期筹备阶段都曾入围这个平台。据悉，《上大学》的制作将持续3年，于2020年或2021年上映。