时光网讯
美国电影艺术与科学学院近日公布了角逐第 91 届奥斯卡最佳动画长片奖的影片名单，共有25部来自世界各地的动画影片入围，由中国导演刘健执导的《大世界》
在列。片方为此发布了由海报设计大师黄海操刀的艺术海报。
海报中最引人注目的是画面正中央的两大块血红欲滴生肉，肉的颜色生猛刺目，象征着尘世中汹涌的物欲。肉的背后有两个黑色的人影形成对峙，右边的人影被生肉遮住了脸，他手中紧紧攥着一把指向对手的刀子，身体却向后怯缩着，左边的人影则相反，他赤手空拳却笔直站立，清晰的侧面轮廓使他看上去神秘而坚定，一场交锋一触即发。两人身后的背景墙上是水墨泼洒的血迹，黑色、浪漫而危险。
《大世界》由导演刘健
自编自导，历时三年手绘制作完成。在入选奥斯卡最佳动画长片之前，于2017年1月成功入围第67届柏林电影节主竞赛单元，是华语影史唯一一部入围三大国际电影节（戛纳，柏林，威尼斯）主竞赛单元的动画长片。同年11月，影片获得第54届金马奖三项提名，并最终获得最佳动画长片奖。目前，《大世界》已经入围四十多个国际电影节，并在全球三十多个国家上映。这样的成绩，也许会让《大世界》成为华语动画长片离奥斯卡最近的一部。
据悉，继《大世界》之后，刘健导演的第三部动画长片作品《上大学》
也正在紧锣密鼓的制作当中。影片延续了他一贯鲜明的个人风格，却不再聚焦于犯罪事件，讲述了普通人都可能有过的成长经历和内心状态，是一部充满怀旧色彩的青春成长电影。
影片讲述了90年代初期，南方艺术学院美术系学生张小军，在懵懂又美好的青春时光里，经历了友情与爱情、理想与现实，艺术追求与自我表达的种种困境之后，最终收获自我成长的故事。
据制片方透露，和刘健导演之前的作品相比，《上大学》在制作方面将会更加精良，镜头数更多，剪辑节奏更快，因为讲述的是青春故事，画风也将从黑色浪漫转向明亮的浪漫。
《上大学》此前已经入围亚洲电影投资会（HAF），这是亚洲范围内最有影响力的项目创投平台，宁浩、姜文、文牧野的影片项目在早期筹备阶段都曾入围这个平台。据悉，《上大学》的制作将持续3年，于2020年或2021年上映。