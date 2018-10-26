





















《摩登家庭》















《行尸走肉》，安德鲁·林肯





世界上最能赚钱的这10位美剧男演员，一共在2017年6月1日至2018年6月1日间，收入1.81亿美元，这比去年同期的1.85亿美元少了些。本榜单上的收入是算的税前收入，并没有将经纪人、经纪公司与律师的费用扣除掉，数据来自Nielsen、Box Office Mojo与IMDb，以及与业内人士的采访，美剧女演员的收入榜单很快也将出炉。