时光网讯 《生活大爆炸》
也许已经拍到最后一季了，但剧中的明星还在日进斗金。在《福布斯》公布的2018年度收入最高美剧男演员榜单上，前四名全部都是CBS这部大热喜剧的主演们！位列榜首的是吉姆·帕森斯
，在2018年6月1日之前的12个月中，他足足赚了2650万美元。
这四位《生活大爆炸》
的男星，其实收入并没有去年多，为了给新被界定为（其实演了很久）“常驻卡司”的“Amy” 马伊姆·拜力克
和“Bernadette” 梅丽莎·劳奇
更高片酬，原始的常驻卡司们自愿要求将自己的片酬，从1百万美元一集降到了90万美元一集。但《生活大爆炸》
依然是美剧摇钱树中的王中王，每年都能带来7位数的收入。
位列第五的是《海军犯罪调查处》
的男主角马克·哈蒙
，他从同样是CBS出品的这部警察破案程序剧中收益不少。本剧从2003年就开始播了，马克与《生活大爆炸》
的常驻卡司一样，也非常机智地商量了“降薪”，细水长流。去年收入的1900万美元中不仅仅包括片酬，还包括该剧的一部分利润。
《摩登家庭》
新上榜的是《行尸走肉》
的男主角“Rick”安德鲁·林肯
，他虽然已经演到了第九季也是他自己的最后一季，但今年才第一次榜上有名。当他本季结束退出后，我们可以期待下“弩哥”诺曼·瑞杜斯
，也许会取代安德鲁在榜上的位置，而后者目前正在协商加薪的事儿。
唯一一位从去年的榜单上消失不见的名字是凯文·史派西
，他因被指控数项性骚扰行为（虽然否认了所有指控），退出了继续饰演《纸牌屋》
中下木总统一角。因为没有新剧，他去年的收入并不足以上榜，被安德鲁取而代之。
《行尸走肉》，安德鲁·林肯
世界上最能赚钱的这10位美剧男演员，一共在2017年6月1日至2018年6月1日间，收入1.81亿美元，这比去年同期的1.85亿美元少了些。本榜单上的收入是算的税前收入，并没有将经纪人、经纪公司与律师的费用扣除掉，数据来自Nielsen、Box Office Mojo与IMDb，以及与业内人士的采访，美剧女演员的收入榜单很快也将出炉。
编辑：甄甏甏