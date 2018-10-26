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福布斯公布2018年收入最高美剧男演员

生活大爆炸&摩登家庭包场 行尸走肉新上榜

2018-10-26 09:04:26 来源：Mtime时光网

福布斯公布的2018年美剧男演员收入榜单，几乎被《生活大爆炸》和《摩登家庭》承包了。
　　时光网讯　《生活大爆炸》也许已经拍到最后一季了，但剧中的明星还在日进斗金。在《福布斯》公布的2018年度收入最高美剧男演员榜单上，前四名全部都是CBS这部大热喜剧的主演们！位列榜首的是吉姆·帕森斯，在2018年6月1日之前的12个月中，他足足赚了2650万美元。



　　排第二、三、四名的是他在剧中的小伙伴“Leonard”约翰尼·盖尔克奇、“Howard”西蒙·赫尔伯格和“Raj”昆瑙·内亚，分别是2500万美元，与并列2350万美元。“谢耳朵”收入最多，是因为他不仅参演了电影，还为衍生剧《小小谢尔顿》做了执行制片人。

　　这四位《生活大爆炸》的男星，其实收入并没有去年多，为了给新被界定为（其实演了很久）“常驻卡司”的“Amy” 马伊姆·拜力克和“Bernadette” 梅丽莎·劳奇更高片酬，原始的常驻卡司们自愿要求将自己的片酬，从1百万美元一集降到了90万美元一集。但《生活大爆炸》依然是美剧摇钱树中的王中王，每年都能带来7位数的收入。


　　位列第五的是《海军犯罪调查处》的男主角马克·哈蒙，他从同样是CBS出品的这部警察破案程序剧中收益不少。本剧从2003年就开始播了，马克与《生活大爆炸》的常驻卡司一样，也非常机智地商量了“降薪”，细水长流。去年收入的1900万美元中不仅仅包括片酬，还包括该剧的一部分利润。

　　位列6-9名的，则是《摩登家庭》中的四位男主——“Jay” 艾德·奥尼尔、“Cameron” 艾瑞克·斯通斯崔特、“Mitchell” 杰西·泰勒·弗格森与“Phil” 泰·布利尔。自2009年开播以来，ABC的这部喜剧也是与《生活大爆炸》一样，牢牢地承包了这个榜单上自己的位置，四位男演员一共去年收获了5250万美元。


《摩登家庭》

　　新上榜的是《行尸走肉》的男主角“Rick”安德鲁·林肯，他虽然已经演到了第九季也是他自己的最后一季，但今年才第一次榜上有名。当他本季结束退出后，我们可以期待下“弩哥”诺曼·瑞杜斯，也许会取代安德鲁在榜上的位置，而后者目前正在协商加薪的事儿。

　　唯一一位从去年的榜单上消失不见的名字是凯文·史派西，他因被指控数项性骚扰行为（虽然否认了所有指控），退出了继续饰演《纸牌屋》中下木总统一角。因为没有新剧，他去年的收入并不足以上榜，被安德鲁取而代之。


《行尸走肉》，安德鲁·林肯

　　世界上最能赚钱的这10位美剧男演员，一共在2017年6月1日至2018年6月1日间，收入1.81亿美元，这比去年同期的1.85亿美元少了些。本榜单上的收入是算的税前收入，并没有将经纪人、经纪公司与律师的费用扣除掉，数据来自Nielsen、Box Office Mojo与IMDb，以及与业内人士的采访，美剧女演员的收入榜单很快也将出炉。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 行尸走肉 生活大爆炸 摩登家庭 美剧 福布斯
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