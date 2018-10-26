



























因为Allyson和Karen在最后加入Laurie，三名女性一同对抗迈克尔。但它同时倍受矫揉造作的剧情，及一些典型类型片套路的困扰（比如将迈克尔移送新监狱的时间，正好是他杀人狂欢纪念日的前一晚；或是青少年在亲热时被响动打断，继而只有一人去查看），这些都让人感到极其失望，让人感受不到一点设计的精巧或是转折的意外。







片中的祖孙三代女性要联合起来对抗杀人狂魔









但或许最成问题的，要数格林对于片中“创伤”及其毁灭性后遗症的展现，但他并没有以更有意义的方式来表现这个问题。这本需要许多对白上的冲突，并删掉其他故事线，来集中展现迈克尔对Laurie奇异的痴迷。以及虽然她自由地活了40年，但从精神角度上说，她跟迈克尔一样是被禁锢的这一点。















