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新"万圣节"影评:一部让人失望的大杂烩

刻意唤起对前作回忆 但更适合新入坑的观众

2018-10-26 09:39:08 来源：Mtime时光网

《万圣节》重启了一个极富影响力且具有先锋作用的恐怖系列，但那些系列粉丝们可能会感到相当失望。


　　时光网洛杉矶讯　约翰·卡朋特在1978年所拍的《万圣节》成本仅32.5万美元，却在上映后斩获超过了4700万美元票房。这部电影一直以来都被看作是恐怖类型片中具有开创性的一部作品，并衍生出了九部相关电影，包括各种续集和重启版本。除此之外，这个系列也自成一体，蔓生了包括商品与其他娱乐平台在内的多媒体帝国。

　　由杰森·布朗姆联合制片的系列第十一部作品，简简单单地命名为《万圣节》，并于不久前在美国上映。虽然其开画首周末7750万美元的票房成绩，已经让其成为了美国票房大赢家，也对急于再次探索故事的观众很有吸引力；但不得不说，这是一部令人失望的大杂烩——融合了互不相同且差异很大的刺激观感与叙事途径，然而其中有些却是自相矛盾的

1978版《万圣节》

　　《万圣节》大卫·戈登·格林指导，时间点设置在当下，结合了1978年原版的历史故事，但忽略了之后所有续集。影片开场便是一档英国真实犯罪podcast节目的两位制作兼主持人（由Rhian Rees和杰佛逊·豪尔饰演），他们前来拜访处于监禁状态的迈克尔·迈尔斯，后者在1978年用菜刀屠杀了自己的姐姐和其他几人。片中提到，他在之后的几十年中，一个字都没有说过。

　　在万圣节前夜，迈克尔逃走了，开始前往伊利诺伊州的哈登菲尔德，这是他最原始的屠杀地。一直负责治疗迈克尔的精神病专家Ranbir Sartain博士（哈鲁克·比尔吉纳饰），还有曾在1978年接警迈克尔案件的年迈警长Frank Hawkins（威尔·帕顿饰）疯狂寻找迈克尔下落，后者继续着他的残杀，并无情地接近着上次屠杀中唯一的幸存者Laurie Strode（杰米·李·柯蒂斯再次饰演她在原版中的角色）。

　　Laurie死里逃生所带来的创伤与压力，使她在精神上伤痕累累并疑神疑鬼，这也导致她的女儿Karen（朱迪·格雷尔饰）与她渐渐疏远；她与外孙女Allyson（Andi Matichak饰）的关系较好，但也不能时常见面。Laurie远离人群，独居在一所森严的房子中——屋内有数不清的枪支，还有各种安保设施。然而，这部电影中的故事会证明，Laurie所有的多疑与准备措施，都是具有先见之明并极其有效的。

　　导演格林的职业生涯涉猎及其丰富：他的头两部电影《乔治·华盛顿》《最爱你》是展现微妙情感的艺术佳片；而最近的《坚强》则打动人心，令人心碎；这中间还夹杂着像是《菠萝快车》《保姆奇遇记》这样闹腾腾的喜剧片。在此片中，他借助了这些涉猎类别广泛的经验，将一些现代血腥电影中无情严峻的东西剔除了


　　格林的联合编剧Jeff Fradley，与特别是丹尼·麦克布耐德的喜剧经验，肯定对此有所帮助，三人曾共同合作过HBO的美剧《副校长》他们在本片中加入了一些轻松的桥段与对白。话说回来，新版《万圣节》无论在创新性还是基调方面，都无可置疑地站在了一个尴尬的中间立场。通过结局来看，这部电影聪明而富有层次，可以被解读成为一部抨击了掠夺性男权的寓言性电影作品

　　因为Allyson和Karen在最后加入Laurie，三名女性一同对抗迈克尔。但它同时倍受矫揉造作的剧情，及一些典型类型片套路的困扰（比如将迈克尔移送新监狱的时间，正好是他杀人狂欢纪念日的前一晚；或是青少年在亲热时被响动打断，继而只有一人去查看），这些都让人感到极其失望，让人感受不到一点设计的精巧或是转折的意外


片中的祖孙三代女性要联合起来对抗杀人狂魔

　　《万圣节》给人的感觉，基本就像是将三个点子强挤到了一部剧本中。其中最让人感到奇怪的就是开场那两个podcast主持人，这与现代社会有很强的联系，却惨遭抛弃，最终只是为迈克尔新一轮的杀人狂欢贡献了两个廉价的受害者。还有Hawkins警长这条线，他本应与这个案件、迈克尔和Laurie都有着个人联系——就像对话中提到的那样；但最终这也因为要完成惊悚杀人的目标，而隐没在了剧情中。

　　但或许最成问题的，要数格林对于片中“创伤”及其毁灭性后遗症的展现，但他并没有以更有意义的方式来表现这个问题。这本需要许多对白上的冲突，并删掉其他故事线，来集中展现迈克尔对Laurie奇异的痴迷。以及虽然她自由地活了40年，但从精神角度上说，她跟迈克尔一样是被禁锢的这一点。

杰米·李·柯蒂斯其实本应展现出琳达·汉密尔顿在《终结者2》中的表演

　　这同样需要琳达·汉密尔顿《终结者2：审判日》中那样的表演——以一些野性与凶猛，来凸显其难以抓住现实与精神正常的感觉。实话说，柯蒂斯表现得还不错，但时不时就会受到剧本限制。比如说，当她听到迈克尔越狱后，她闯进了Karen的房子，却没告诉女儿为什么这么做，这太不合常理了。

　　自相矛盾的是，虽然《万圣节》有很多对原作的提及与致敬（比如说对Sam Loomis博士的提及，这个由唐纳德·普利森斯扮演的精神病学家，在之后几部知名度甚高的续集中扮演着精神越来越不正常的反派角色），但这部电影似乎更适合对整个系列一无所知的观众

　　它的结构是想要刻意唤起回忆，但对于已经看过迈克尔在其它《万圣节》电影中猎杀的观众来说，这种吓人度适中的作品，加之精确校准、完美设计但仍使人沮丧的场景，对他们来说可能已经没什么吸引力了。


唐纳德·普利森斯在《月光光心慌慌4》中

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

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关键词： 万圣节 BrentSimon 影评 大卫·戈登·格林 杰米·李·柯蒂斯
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