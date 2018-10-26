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“在中国拍美食就像在巴西做足球教练，很难”

纪录片《风味人间》首映 “舌尖”陈晓卿再拍美食

2018-10-26 09:43:22 来源：Mtime时光网

“中国是美食的中心，在中国拍美食纪录片就像在巴西做足球教练一样，很难。”《风味人间》总导演陈晓卿感慨。

《风味人间》大闸蟹片段

      时光网讯 10月25日，美食纪录片《风味人间》在北京与成都两地举行“超前首映”，腾讯视频副总编辑、稻来纪录片实验室负责人、《风味人间》总导演陈晓卿亮相北京场，与首批“尝鲜”的观众畅谈美食文化。今日，《风味人间》曝光30秒大闸蟹片段，全程高能诱人。

      首映礼上播放的第一集《山海之间》，以“一方水土养一方人”这个理念为主线，对秃黄油拌饭、大闸蟹、西班牙火腿等美食进行了细致的展现。作为《舌尖上的中国》摄制团队的最新作品，《风味人间》有不少惊喜之处。节目在展现中华美食之余，不少国外珍馐也轮次亮相。对于这点，陈晓卿认为，“东西方有很多不谋而合之处，《风味人间》以世界美食作参照系，告诉你中国从来不是孤岛，国外美食同样能引起大家的共鸣。”

      因为《舌尖上的中国》的巨大成功，导演陈晓卿早已成为美食纪录片界最炙手可热的明星。此次开创新的美食纪录片品牌，陈晓卿很谦虚地提醒大家不要期待太高。

      “中国是美食的中心，在中国拍美食纪录片就像在巴西做足球教练一样，很难。”陈晓卿感慨。陈晓卿还将每次推出新作品比作苹果手机更新换代，“每次都会遭到很多吐槽，但还是希望大家继续喜欢我们团队的作品。”

      当然，《风味人间》中也少不了“舌尖”系列一以贯之的人文关怀。“诱人的美食背后，总有故事不断发生，透过美食你能看到历史、社群、情感。我们不应该因为走得太快，就忘了曾经打碎的东西。”

      曾在央视供职多年的陈晓卿曾经是一位非常文艺的纪录片导演，其早期作品《远在北方的家》、《龙脊》等对中国纪录片的发展产生过重要的影响。从业多年后，美食纪录片终于让陈晓卿在普通观众群众也获得了巨大的声誉，不过他表示仍未忘记自己的纪录片理想，“先拍点大家都喜欢的，攒点钱，再拍点更有价值的。”

      《风味人间》将于10月28日21:15在腾讯视频全网独家首播，每周日晚更新一集。“风味”系列美食清谈节目《风味实验室》将于10月27日起，每周六、日21:15腾讯视频全网独播。

   编辑：羊羊

关键词： 风味人间 纪录片 陈晓卿
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风味人间

风味人间 (2018)

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陈晓卿

陈晓卿

Xiaoqing Chen

职业：导演 | 艺术指导 | 演员 | 制作人

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