“中国是美食的中心，在中国拍美食纪录片就像在巴西做足球教练一样，很难。”《风味人间》总导演陈晓卿感慨。





首映礼上播放的第一集《山海之间》，以“一方水土养一方人”这个理念为主线，对秃黄油拌饭、大闸蟹、西班牙火腿等美食进行了细致的展现。作为《舌尖上的中国》摄制团队的最新作品，《风味人间》有不少惊喜之处。节目在展现中华美食之余，不少国外珍馐也轮次亮相。对于这点，陈晓卿认为，“东西方有很多不谋而合之处，《风味人间》以世界美食作参照系，告诉你中国从来不是孤岛，国外美食同样能引起大家的共鸣。”





因为《舌尖上的中国》的巨大成功，导演陈晓卿早已成为美食纪录片界最炙手可热的明星。此次开创新的美食纪录片品牌，陈晓卿很谦虚地提醒大家不要期待太高。





“中国是美食的中心，在中国拍美食纪录片就像在巴西做足球教练一样，很难。”陈晓卿感慨。陈晓卿还将每次推出新作品比作苹果手机更新换代，“每次都会遭到很多吐槽，但还是希望大家继续喜欢我们团队的作品。”





当然，《风味人间》中也少不了“舌尖”系列一以贯之的人文关怀。“诱人的美食背后，总有故事不断发生，透过美食你能看到历史、社群、情感。我们不应该因为走得太快，就忘了曾经打碎的东西。”





曾在央视供职多年的陈晓卿曾经是一位非常文艺的纪录片导演，其早期作品《远在北方的家》、《龙脊》等对中国纪录片的发展产生过重要的影响。从业多年后，美食纪录片终于让陈晓卿在普通观众群众也获得了巨大的声誉，不过他表示仍未忘记自己的纪录片理想，“先拍点大家都喜欢的，攒点钱，再拍点更有价值的。”





《风味人间》将于10月28日21:15在腾讯视频全网独家首播，每周日晚更新一集。“风味”系列美食清谈节目《风味实验室》将于10月27日起，每周六、日21:15腾讯视频全网独播。

编辑：羊羊