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英式喜剧《我的冤家是条狗》首曝预告

俏八哥玩坏铲屎官 开启花式虐主模式

2018-10-26 09:51:20 来源：Mtime时光网

在1分15秒的预告片中，萌宠俏八哥戏精附体，正面PK智商感人的悲催女主，全方位开启花式虐主模式。
　　时光网讯  已定档11月9日的英国家庭喜剧电影《我的冤家是条狗》，目前已进入上映倒计时阶段。近日，片方曝光了首款预告片。在1分15秒的预告片中，萌宠俏八哥戏精附体，正面PK智商感人的悲催女主，全方位开启花式虐主模式。




　　令人发疯的“无敌破坏王”，令人作呕的“生化地雷”制造商，令人尴尬的朋友圈“霸道总裁”……影片利用诙谐幽默的镜头语言，随着剧情的发展不停变换着狗狗俏八哥的“神秘”身份。

　　这只五短身材脾气又臭的不速之客，也在不断用花样百出的麻烦和“创意”不断的恶作剧给自己加戏。身为铲屎官的女主，只有招架之功，毫无还手之力。人的软弱无奈反衬狗的冷静智慧，制造出出人意料的反差萌。 

　　除了令人喷饭的恶搞对抗，影片中同样不乏萌妹与萌宠相濡以沫共同成长的暖心画面。亲人逝去时的不离不弃，爱人分手时的相偎相依，遭遇挫折时的开心逗趣，勇往直前时的互相鼓励……爱耍宝装酷的俏八哥，向女主和观众展现出超强的男友力。女主的纯真善良，八哥的蠢萌可爱，在相爱相杀中勾勒出生活的美好与阳光。

　　影片《我的冤家是条狗》讲述了“伦敦漂”大龄剩女莎拉，意外继承了外婆的宠物犬“八哥”。八哥不断制造麻烦，让莎拉原本就一团乱麻的生活雪上加霜，也在潜移默化中给她自己带来了改变和阳光，让她重拾生活的勇气，面对精彩的未来。

   编辑：hello王小羊

关键词： 我的冤家是条狗 预告
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我的冤家是条狗

我的冤家是条狗 (2018)

0.0

导演：Mandie Fletcher

主演：米兰卡·布鲁克斯

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