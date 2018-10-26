《神奇动物：格林德沃之罪》发布“探寻动物”版预告，展现了众多意想不到的惊喜场面。中国神奇动物驺吾突然呆萌，背后原因竟是因为逗猫棒；小嗅嗅惊艳亮相，继承了嗅嗅的可爱，萌翻众人





霸气驺吾秒变“喵星人” 小嗅嗅“一飞冲天”萌翻众人





全新发布的“探寻动物”版预告，向观众们展现了神奇动物们的更多亮眼瞬间。伴随着莉塔的一句疑问“纽特，为什么这些奇怪的生物这么喜欢你？”预告开始逐一展现神奇动物们的“奇怪”之处。率先登场的护树罗锅解纽扣被当场“抓包”，仓皇而逃的它令人忍俊不禁。





中国神奇动物驺吾则让观众们“大跌眼镜”，前一秒钟还霸气十足震天怒吼的它，后一秒就拜倒在逗猫棒下，瞪得溜圆的大眼睛萌化人心，果然也是难逃骨子里的“喵星人”血统，让人意想不到。一直备受影迷期待的小嗅嗅也惊艳亮相预告，但“有其父必有其子”，小嗅嗅又怎么会经受得住闪闪发光物品的诱惑？连香槟酒瓶盖上的金箔纸都不放过的它，却“惨遭”酒瓶发射“一飞冲天”，让纽特目瞪口呆的同时也萌翻了观众们的心。





纽特追捕频现幽默怪招 追捕任务充满意想不到





除了神奇动物们的精彩表现，片中各位主演也在预告中展现了不同的个性，为冒险之旅增添了一抹幽默色彩。纽特使出逗猫棒的高招已经让人眼前一亮，没想到还亲自跪地舔大街，奇特的操作手段让观众对他的追捕任务充满好奇。





雅各布的回归将继续创造惊喜，作为一个不会魔法的麻鸡，只有迷迷糊糊中魔咒的份儿，不知道这回他又会有什么惊人之举。“面包夫妇”的另一半奎妮也依旧保持娇嗔个性，拒绝茶壶的时候也温柔可人。蒂娜这次则霸气十足，果断使出魔法“教训”了纽特的哥哥忒修斯，引得纽特痛快表示：“这简直是我人生中最美妙的时刻。”兄弟之间的“恩怨情仇”绝对值得期待。追捕格林德沃的道路上究竟还有哪些让人意想不到的故事？11月16日给你答案。



