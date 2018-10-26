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下一任美国队长可能是女性或者黑人？

"叉骨"弗兰克·格里罗向美国媒体爆料

2018-10-26 09:58:37 来源：Mtime时光网

你心目中，下一任美队应该由谁来扮演？
　　《美国队长3》中的叉骨和美队

　　时光网讯 “下任美国队长可能是女性或者黑人”，是扮演叉骨的弗兰克·格里罗在接受美国资深脱口秀主持人拉里·金采访时如此透露。此外，他还表示叉骨这个角色将会在《复仇者联盟4》中已闪回形式出现。

     在拉里·金的节目中他被问看到克里斯·埃文斯的“告别”推特时是否惊讶，他说：“没有，一切都按常规流程发展，他们（埃文斯）都慢慢变老了嘛。”被问到接下来谁演美国队长时，格里罗说：“我不知道，但有传言说有可能是非裔美国人（黑人），也可能是女人，他们正在寻找（演员）.”

猎鹰版美队

冬兵版美队

女性美队

　　在漫画的世界中，美国队长曾经牺牲过，冬兵和猎鹰都曾接替史蒂夫·罗杰斯担任美国队长，罗伯塔·门德斯也当过女性美国队长。

　　此外，弗兰克在接受其他媒体采访时表示，自己扮演的叉骨将在复联4中以闪回形式出现，毕竟他在《美国队长3》中已经被打死了。弗兰克开玩笑说：“我被允许说任何话，“复联4“”之后我不会再演漫威电影了，因为我已经117岁了。”顺带说下，曾出演过华语片《战狼2》的弗兰克今年53岁。

网友PS的下任美队

作者：小火纸   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 美国队长 漫威 猎鹰 冬兵
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