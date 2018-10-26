2018-10-26 09:58:37 来源：Mtime时光网
作者：小火纸 编辑：小火纸
导演：安东尼·罗素
主演：小罗伯特·唐尼
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Frank Grillo
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Noah
38秒前
新人物接替美队没有说服力，妇联下一阶段的领袖应该是惊奇队长没跑了。。。
镭姬杀手
1分钟前
漫威你这么整，置双性人于何地？
楷模兄
12分钟前
黑人女性，性取向为同性恋，而恋人一定要是拉丁或者亚裔，接受过高等教育，在平权组织工作，这样还有问题吗？
crystalsn
26分钟前
漫威下一阶段主打女性，所以女性队长概率大。
很可能是 惊奇队长和美队身份 合二为一。
龙门左卫
32分钟前
应该选一个黑色双性人，这样才足够政治正确
天晴了_
34分钟前
埃文斯还很年轻啊 再演几部都没问题 钢铁侠绿巨人就真的得换人了 两人都太老了
着迷的西西里
40分钟前
女的能接受，黑算了吧
坂井泉水
47分钟前
身患艾滋的变性同志胖黑姑姑美队，请！
WillLegend13分钟前
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈~头像赞！
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