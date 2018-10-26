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“速激”导演打造五级飓风秘辛曝光

《飓风奇劫》曝特辑 实拍风暴身临其境

2018-10-26 10:19:52 来源：Mtime时光网

特辑中，巨型鼓风机效果下，密集的高压喷射水炮完成了暴雨倾盆的真实感；起重机吊着重物抛下、被鼓风机吹飞的无数碎片，也模拟出逼真的飓风效果。

“身临其境”制作特辑

　　时光网讯  好莱坞特效动作片《飓风奇劫》将于11月2日全国公映，今日该片曝光了“身临其境”制作特辑。视频中导演罗伯·科恩与特效团队一同分享了电影中演员在“五级飓风”中动作场面的拍摄秘辛。

　　为了让观众感受身临其境的感受，片中包括飓风肆虐，暴雨倾盆和海啸来袭，都是真实拍摄完成。实拍场面配合后期CG特效，演员们在真正的飓风中玩命上阵，令该片产生了酣畅淋漓的感官刺激。

　　《飓风奇劫》由曾拍摄过《速度与激情》、《极限特工》的好莱坞著名动作片导演罗伯·科恩执导，来自《飓风营救》系列清新女星玛姬·格蕾斯突破形象，从乖乖女化身铁血探员，英伦帅哥托比·凯贝尔与曾经出演《真爱如血》的澳籍演员瑞恩·柯万腾在影片中分别饰演一对兄弟。
 
　　《飓风奇劫》是一部融合了灾难与动作元素的特效大片，电影中风力超过250km/h的五级飓风毁天灭地的肆虐场面，以及角色们在暴风中的枪战追车，会成为该片最吸引眼球之处。导演罗伯·科恩在营造视觉效果方面也有着独到之处，该片并没有单纯的依靠视觉特效来打造飓风场面，而是采用了大量场景和效果实拍，后期与CG融合的方式，刻意强调逼真效果。

　　特辑中，巨型鼓风机效果下，密集的高压喷射水炮完成了暴雨倾盆的真实感；起重机吊着重物抛下、被鼓风机吹飞的无数碎片，也模拟出逼真的飓风效果。在足以吹碎玻璃的风力作用中，等比例道具房屋被“刮倒”，狂飙的汽车几乎变成海陆空全能“飞车”，撞击与枪战戏份更是质感十足。导演罗伯·科恩表示，实拍的风暴场面会让观众产生身临其境的观感：“风暴就在眼前，它是真实存在的”。

　　为了呈现出飓风如怪兽一般肆虐的奇观，导演罗伯·科恩找来了《敢死队》《美国队长》的摄影指导谢利·强森，以及《鸟人》《金刚狼》的视觉特效总监亚当·霍华德组成了该片的幕后视效骨干。

　　视频中演员们在巨大风扇和水炮中，冒着被吹飞、被砸伤的危险，完成了电影中的高难度动作。主演托比·凯贝尔表示这样的表演条件非常困难：“我并不能欺骗自己这是简单的事情”；其他演员也认为，在这样的环境下拍摄，能切身体会到风暴来临的感受，根本不需要表演，都是自己的真实反应。

   编辑：hello王小羊

关键词： 飓风奇劫 特辑
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飓风奇劫

飓风奇劫 (2018)

0.0

导演：罗伯·科恩

主演：托比·凯贝尔

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罗伯·科恩

罗伯·科恩

Rob Cohen

职业：导演 | 制作人

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