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动画《蜘蛛侠：平行宇宙》曝推广曲MV

少年英雄"小黑蛛"情窦初开 曲风多变温暖洗耳

2018-10-26 11:13:50 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠：平行宇宙》近日发布“小蛛乱撞”版推广曲《Sunflower》中文字幕版MV。MV展现了少年迈尔斯·莫拉莱斯的日常生活和成为“小黑蛛”的蜕变之路。
　　时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司与漫威影业联手打造的《蜘蛛侠：平行宇宙》近日发布“小蛛乱撞”版推广曲《Sunflower》中文字幕版MV。MV展现了少年迈尔斯·莫拉莱斯的日常生活和成为“小黑蛛”的蜕变之路。

      电影的主题曲由美国新晋嘻哈歌手波兹·马龙（Post Malone）、斯·李（Swae Lee）合力献唱，曲风融合多个流派，包括嘻哈、拉丁和流行，节奏轻快曲调婉转，歌词中也尽是深陷爱情不自知的少年心，正如MV中“小黑蛛”与女同学“格温”相遇，那一瞬的怦然心动让迈尔斯魂牵梦萦。

原声大碟首发单曲  温馨展现懵懂少年

　　索尼影视娱乐与美国知名唱片公司Republic Records携手为《蜘蛛侠：平行宇宙》打造电影原声专辑，将在电影北美上映日12月14日同步发售。专辑中由波兹·马龙（Post Malone）、斯·李（Swae Lee）合作创作的歌曲《Sunflower》是《蜘蛛侠：平行宇宙》的推广曲，歌曲高度贴合电影的多元文化主题，跨越多个音乐流派，包括嘻哈、拉丁和流行，适合全球年轻人聆听。歌曲演唱者波兹·马龙（Post Malone）和斯·李（Swae Lee）是美国极具人气的嘻哈歌手，两人曾分别拿过全美音乐奖、格莱美、公告牌、MTV等多项大奖，这也是两人继单曲《Spoil My Night》之后的再度合作。

　　《Sunflower》的MV让我们看到了一个外表腼腆安静，但内心热爱流行文化、追求时尚的小男孩迈尔斯·莫拉莱斯，他喜欢听流行音乐，碰见女生也会手足无措，每天上学狂奔在街道，这都属于青春期温馨的日常生活。小蛛乱撞不仅是指懵懂迈尔斯对格温的感情变化，更是展现了他突然获得超能力之后的慌张与兴奋，随后令人热血沸腾的队友和反派也相继登场。据悉，影片也将围绕“小黑蛛”的成长展开，我们熟悉的蜘蛛侠彼得·帕克将化身“小黑蛛”的导师，教导他使用超能力，我们将见证一次不同于以往的蜘蛛侠少年蜕变。

赛博朋克风平行宇宙  小黑蛛开启蜘蛛新世界

　　MV呈现的是电影温柔的一面，而事实上电影的整体风格依旧是动作大片的配置，影像风格也是耳目一新。依托突破想象力的动画技术，本次电影将带来符合平行宇宙概念的极具科技感的赛博朋克风。夜晚从楼顶望去，整座城市被琳琅满目的霓虹灯和电子屏照亮，在灯红酒绿、喧嚣依旧的夜幕下，新晋蜘蛛侠“小黑蛛”在楼宇间游荡，与彼得帕克一样，获得超能力的迈尔斯同样肩负着打击犯罪的重任，不同的场景下不变的还是那股少年热血。

　　而对于“小黑蛛”是否能带来角色上的突破这点，编剧菲尔·罗德在接受采访时表示，这部电影将会打破观众对于蜘蛛侠电影的原有印象，迈尔斯并不是一个传统意义上的超级英雄，更炫更酷的技能背后还有更为艰巨的困难等着他。本片的剧本由《乐高大电影》的导演监编剧菲尔·罗德与克里斯·米勒合力操刀，他们之前还一同合作过高口碑的《乐高大电影》和《龙虎少年队》。这次改编新晋蜘蛛侠“小黑蛛”的故事，菲尔·罗德表示他们希望能够创造出一个能代表大部分人的蜘蛛侠。

　　《蜘蛛侠：平行宇宙》即将于2018年12月14日登陆北美院线，由《守护者联盟》的导演彼得·拉姆齐和《穿靴子的猫》导演鲍勃·佩尔西凯蒂联合执导。目前已确认由美剧《杰茜驾到》男星杰克·M·约翰森为蜘蛛侠彼得·帕克配音，“金刚狼的哥哥”列维·施瑞博尔《大地惊雷》里的小女孩海莉·斯坦菲尔德分别为大反派金并和女蜘蛛侠格温献声。奥斯卡最佳男配角马赫沙拉·阿里为“小黑蛛”最喜爱的叔叔亚伦配音，奥斯卡影帝尼古拉斯·凯奇为暗影蜘蛛侠配音。

   编辑：Joker

关键词： 蜘蛛侠 MV 动画电影
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