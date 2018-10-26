《蜘蛛侠：平行宇宙》近日发布“小蛛乱撞”版推广曲《Sunflower》中文字幕版MV。MV展现了少年迈尔斯·莫拉莱斯的日常生活和成为“小黑蛛”的蜕变之路。





电影的主题曲由美国新晋嘻哈歌手波兹·马龙（Post Malone）、斯·李（Swae Lee）合力献唱，曲风融合多个流派，包括嘻哈、拉丁和流行，节奏轻快曲调婉转，歌词中也尽是深陷爱情不自知的少年心，正如MV中“小黑蛛”与女同学“格温”相遇，那一瞬的怦然心动让迈尔斯魂牵梦萦。





原声大碟首发单曲 温馨展现懵懂少年





索尼影视娱乐与美国知名唱片公司Republic Records携手为《蜘蛛侠：平行宇宙》打造电影原声专辑，将在电影北美上映日12月14日同步发售。专辑中由波兹·马龙（Post Malone）、斯·李（Swae Lee）合作创作的歌曲《Sunflower》是《蜘蛛侠：平行宇宙》的推广曲，歌曲高度贴合电影的多元文化主题，跨越多个音乐流派，包括嘻哈、拉丁和流行，适合全球年轻人聆听。歌曲演唱者波兹·马龙（Post Malone）和斯·李（Swae Lee）是美国极具人气的嘻哈歌手，两人曾分别拿过全美音乐奖、格莱美、公告牌、MTV等多项大奖，这也是两人继单曲《Spoil My Night》之后的再度合作。





《Sunflower》的MV让我们看到了一个外表腼腆安静，但内心热爱流行文化、追求时尚的小男孩迈尔斯·莫拉莱斯，他喜欢听流行音乐，碰见女生也会手足无措，每天上学狂奔在街道，这都属于青春期温馨的日常生活。小蛛乱撞不仅是指懵懂迈尔斯对格温的感情变化，更是展现了他突然获得超能力之后的慌张与兴奋，随后令人热血沸腾的队友和反派也相继登场。据悉，影片也将围绕“小黑蛛”的成长展开，我们熟悉的蜘蛛侠彼得·帕克将化身“小黑蛛”的导师，教导他使用超能力，我们将见证一次不同于以往的蜘蛛侠少年蜕变。





赛博朋克风平行宇宙 小黑蛛开启蜘蛛新世界





MV呈现的是电影温柔的一面，而事实上电影的整体风格依旧是动作大片的配置，影像风格也是耳目一新。依托突破想象力的动画技术，本次电影将带来符合平行宇宙概念的极具科技感的赛博朋克风。夜晚从楼顶望去，整座城市被琳琅满目的霓虹灯和电子屏照亮，在灯红酒绿、喧嚣依旧的夜幕下，新晋蜘蛛侠“小黑蛛”在楼宇间游荡，与彼得帕克一样，获得超能力的迈尔斯同样肩负着打击犯罪的重任，不同的场景下不变的还是那股少年热血。







