据悉，毕赣用新作《地球最后的夜晚》造了一场梦，实力派演员汤唯、黄觉、张艾嘉、金马最佳新人李鸿其以及华语影坛大师级班底圆了毕赣的这场梦。汤唯搭档黄觉演绎了一段“地球最魔幻感情戏”，金马影后张艾嘉则成为了黄觉在片中记忆里的羁绊。曾获金马最佳原创电影音乐奖的林强为本片操刀制作配乐。





毕赣处女作《路边野餐》曾在2015年一举赢得金马最佳新导演、国际影评人费比西奖，此番携新作《地球最后的夜晚》“梦回”金马，并作为开幕影片在本届影展上亚洲首映，这也是金马影展举办以来首部2D+3D开幕影片，毕赣用他的新作让人看到了这位导演未来的无限可能。