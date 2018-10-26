2018-10-26 10:27:16 来源：Mtime时光网
编辑：汀
导演：毕赣
主演：黄觉 汤唯
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MagicNeo
36秒前
不知道这电影要表达啥，这么个标题....
WillLegend
12分钟前
居然是个周一
披着人皮的鬼
13分钟前
扑街预定
Sephiroth1765583
55分钟前
这种电影吧，基本上拍的人跟去看的人弱智程度都差不多。
我要心想事成11分钟前
怎么说呢？可能我们的品味还没跟上吧，我装逼看了好几遍《路边野餐》，就是get不到G点.
网上搜了梵高的画左看右看就是看不出来门道。
如果硬要说门道那就是看不懂的都是艺术吧！
祝福毕赣走的更远！
Riggs他野爹4分钟前
你这种评论吧，基本上和你脑子的弱智程度都差不多。
春醒虫2分钟前
有句话叫“我看诸君多傻逼，料诸君看我应如是”
FBI调查局5秒前
那你的智商好高
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