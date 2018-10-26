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汤唯《地球最后的夜晚》中国定档

《路边野餐》导演毕赣最新最新作品

2018-10-26 10:27:16 来源：Mtime时光网

据悉，毕赣用新作《地球最后的夜晚》造了一场梦，实力派演员汤唯、黄觉、张艾嘉、金马最佳新人李鸿其以及华语影坛大师级班底圆了毕赣的这场梦。


　　时光网讯 由毕赣执导，汤唯黄觉张艾嘉李鸿其主演的《地球最后的夜晚》公布中国内地档期，影片定于2018年12月31日公映，的的确确是最后的夜晚。

　　据悉，毕赣用新作《地球最后的夜晚》造了一场梦，实力派演员汤唯、黄觉、张艾嘉、金马最佳新人李鸿其以及华语影坛大师级班底圆了毕赣的这场梦。汤唯搭档黄觉演绎了一段“地球最魔幻感情戏”，金马影后张艾嘉则成为了黄觉在片中记忆里的羁绊。曾获金马最佳原创电影音乐奖的林强为本片操刀制作配乐。

　　毕赣处女作《路边野餐》曾在2015年一举赢得金马最佳新导演、国际影评人费比西奖，此番携新作《地球最后的夜晚》“梦回”金马，并作为开幕影片在本届影展上亚洲首映，这也是金马影展举办以来首部2D+3D开幕影片，毕赣用他的新作让人看到了这位导演未来的无限可能。

《地球最后的夜晚》剧照——






   编辑：汀

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关键词： 地球最后的夜晚 内地定档
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地球最后的夜晚

地球最后的夜晚 (2018)

0.0

导演：毕赣

主演：黄觉 汤唯

在线播放

毕赣

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Gan Bi

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汤唯

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