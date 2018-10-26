清华学者尹鸿对话电影四十年亲历者，《今日影评·鸿论》节目开播，陈凯歌、黄渤、谢飞、张瑜等著名影人当嘉宾。

时光网讯 电影发展史就是一个国家的一部社会发展史，而中国电影和中国社会在过去四十年中的交融并行，更是这句话的最好脚注。改革开放四十周年，回顾与展望，都无法忽视掉电影这一厚实又亲民的文化载体的参与。





10月26日开始于电影频道每周五晚22点档播出的《今日影评·鸿论》，正是在这样的一种语境下被特别策划制作而出的。清华大学学者尹鸿对话四十年中国电影代表性的亲历者，碰撞还原出一个真实且丰富的中国电影改革开放四十年的发展图景，全面揭示四十年来创造的中国奇迹与中国人追求自由的伟大心灵进程。









节目率先拉开中国电影纪念改革开放的大幕，用鲜活的影像记忆还原沧海桑田的四十年风云变幻。尽管并不算漫长，但这四十年经历的却是前所未有的极速变化，无论是电影本体的发展、还是借由电影所呈现出的社会生活，剧烈变迁是贯穿其中的一个关键词，电影的改革开放发展史有太多的人物和事件值得被记住。





在改革开放四十年之际，《今日影评》联手清华大学教授、电影评论家尹鸿一起打造的《今日影评·鸿论》，是一次试图通过历史烛照当下的探索。《今日影评》以新上映的院线电影为内容，以短、平、快的传播方式为著，《今日影评·鸿论》第一季将依托改革开放四十年的时代背景，用感性加理性的视角和方式，对中国电影四十年的发展历程进行一次全方位的梳理，并创新解读“电影中的历史”与“历史中的电影”以及“电影中的人”与“人的电影”这两对辩证关系。





演员张瑜在改革开放初期的电影荧屏中塑造了多个家喻户晓的角色，因此作为《今日影评·鸿论》的首期嘉宾，张瑜和她的电影代表作品就还原出了中国电影改革开放初期的风貌。中国电影从黑暗中找寻前路的历程，以及电影中反映出的社会面貌和社会心理的变迁，从张瑜的讲述中足以能够窥见一二。





“改革开放的四十年创造了中国奇迹，我们希望通过电影中感性的人物、事件、状态，让大家真正理解这四十年中国人经历的变化，像《庐山恋》传达的就是人可以追求美好生活了，可以为个人的美好生活和自由发展而奋斗。”尹鸿教授表示，这四十年中国人努力完成对人的理解的巨大转变、追求自由创造的伟大心灵进程，通过影像有力表达出来。





《今日影评·鸿论》在每期一位嘉宾、一个大主题之下，与嘉宾畅聊和找寻电影以及历史社会发展的轨迹。从张瑜到谢飞、从陈凯歌到卢燕、从黄渤到成龙……视角、维度、侧重点各有不同，但都足够丰富和生动。





10月26日起，每周五晚22：00，《今日影评·鸿论》开谈中国电影四十年。

编辑：隐饮